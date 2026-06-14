В Йемене известный альпинист Антар аль-Абси, прославившийся опасными восхождениями без снаряжения, упал в кратер спящего вулкана Дамт-эль-Дале и погиб. Спасатели обнаружили его тело в серных водах кратера. Инцидент напоминает о рисках безрассудного туризма.

Москва, 14 июня - АиФ-Москва. В Йемен е произошла трагедия: альпинист по имени Антар аль-Абси, известный под прозвищем Человек-паук, погиб в результате падения в кратер спящего вулкан а Дамт-эль-Дале, чьи воды насыщены серными соединениями.

Об этом сообщило издание Yemen Online, ссылаясь на данные службы гражданской обороны страны. Участок, где произошёл несчастный случай, расположен в провинции Эд-Дали на юге республики. Спасатели обнаружили тело альпиниста через несколько часов после того, как поступил сигнал о его исчезновении. В службе гражданской обороны Йемена подтвердили, что тело скалолаза было извлечено из горячих вод, находящихся внутри кратера спящего вулкана, в ходе поисково-спасательной операции.

Антар аль-Абси снискал широкую известность благодаря видеороликам, в которых он фигурирует в процессе занятия альпинизмом в наиболее опасных горных районах. При этом он часто совершал восхождения без необходимого профессионального оборудования, страховки и соответствующей обуви, сознательно подвергая свою жизнь серьёзной опасности. Его методы вызывали дискуссии в сообществе альпинистов, многие из которых предупреждали о риске подобного отношения к безопасности. Некоторые из его видео демонстрировали восхождения по почти вертикальным стенам без usuario снаряжения, что привлекало множество просмотров, но также и критику.

Это не первый подобный инцидент. В мае текущего года в Индонезии группа туристов оказалась во время внезапного извержения вулкана Маунт-Дуконо. По меньшей мере трое из них погибли, а несколько получили травмы. Эти события подчёркивают опасности, связанные с посещением активных и спящих вулканов, особенно в условиях отсутствия надлежащих мер предосторожности.

Эксперты в области вулканологии и туризма неоднократно предупреждали о необходимости строгого соблюдения правил безопасности при посещении подобных объектов, включая наличие профессиональных гидов, специального снаряжения и постоянный мониторинг вулканической активности. Случай с аль-Абси вновь актуализировал вопросы ответственного туризма и рисков, на которые идут современные авантюристы. Помимо физической опасности, подобные восхождения несут и правовые последствия, поскольку многие из таких действий проводятся без разрешения местных властей, что может затруднить спасательные операции.

Тело альпиниста было извлечено из серных вод, что представляет собой сложную техническую задачу из-за высокой температуры и химической агрессивности среды. Сейчас проводится расследование обстоятельств трагедии, а также обсуждаются меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем, включая ужесточение контроля за несанкционированными восхождениями





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