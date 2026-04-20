Альваро Арбелоа о судейском произволе и состоянии Камавинга после скандального матча с Баварией
📆4/20/2026 10:19 AM
📰sportsru
Альваро Арбелоа раскритиковал судейство в матче Лиги чемпионов против Баварии, назвав удаление Камавинга серьезной ошибкой. Игрок тяжело переживает инцидент, но клуб оказывает ему полную поддержку.

Альваро Арбелоа , выступая на недавней пресс-конференции, выразил резкое недовольство работой судейской бригады во главе со Славко Винчичем в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии. Камнем преткновения стал инцидент на 86-й минуте, когда французский полузащитник Эдуардо Камавинга получил спорную красную карточку. По словам Арбелоа, арбитр допустил фундаментальную ошибку, попросту не осознав, что у игрока уже имелось предупреждение.

Эта профессиональная оплошность судьи оказала огромное влияние на ход встречи и психологическое состояние футболиста, который принял случившееся крайне болезненно. Арбелоа подчеркнул, что в матчах такого уровня цена любой ошибки арбитра возрастает многократно, а давление на игроков становится колоссальным. Внутренняя обстановка в стане Королевского клуба после инцидента оказалась довольно тяжелой. Стало известно, что сразу после финального свистка Эдуардо Камавинга не смог сдержать слез в одиночестве в раздевалке. Его состояние глубоко затронуло остальных футболистов Реала, которые начали оказывать активную поддержку своему одноклубнику. Несмотря на слухи, распространяемые в прессе, сам полузащитник не планирует покидать мадридскую команду, опираясь на действующий долгосрочный контракт. В свою очередь, руководство клуба приняло решение не раздувать конфликт с УЕФА, квалифицируя этот эпизод как локальную ошибку отдельного арбитра в ключевой момент, не требующую эскалации дипломатических отношений. Ситуация вокруг удаления вызвала бурные дискуссии в экспертном сообществе. Известный тренер Феликс Магат отметил, что решение показать прямую красную карточку в такой ситуации было чрезмерно суровым, однако он добавил, что это не стало решающим фактором противостояния, отдав должное качеству игры Баварии. В то же время футбольное сообщество продолжает обсуждать не только события в еврокубках, но и локальные чемпионаты. В РПЛ новости сосредоточены вокруг чемпионской гонки, где Зенит вышел в лидеры, опередив Краснодар, а также вокруг финансовых показателей клубов, где петербуржцы удерживают первенство по зарплатному бюджету. Тем временем в других видах спорта и лигах продолжают происходить свои важные события, от высокой оценки Матвея Сафонова в ПСЖ до очередного голевого достижения Криштиану Роналду, что в совокупности формирует насыщенную информационную повестку мирового спорта

Эдуардо Камавинга Реал Мадрид Лига Чемпионов Бавария Альваро Арбелоа

 

