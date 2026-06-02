Альваро Мората и Алисе Кампелло вновь вместе: пара возобновляет отношения после серии разводов

Испанский футболист Альваро Мората и телеведущая Алисе Кампелло снова вместе. После развода в 2024 году и короткого возобновления отношений, а затем нового расставания в 2026, пара появляется на публике вместе, что подтверждает слухи о примирении.

Испанский футболист Альваро Мората и его супруга Аличе Кампелло , известная телеведущая, вновь стали объектом внимания прессы из-за своего личного жизни. Пара, которая Testament, закончила брак в январе 2024 года после семи лет совместной жизни, всего спустя год после развод а решила дать отношения второй шанс.

Спустя еще некоторое время, в феврале 2026 года, Мората вновь объявил о расставании. Однако в конце мая новая волна слухов возникла после того, как несколько очевидцев сообщили, что видели пару вместе на концерте певца Bad Bunny. Эти наблюдения получили подтверждение от испанского телеведущего Хавьера де Ойоса, который заявил, что связался с Моратой и тот подтвердил возобновление отношений. Де Ойос прокомментировал ситуацию, отметив, что для расставания не было серьезных причин: "Это нормально, когда два человека, которые любят друг друга, сходятся".

На этот пост реагировала Кампелло, оставив теплое сообщение, в котором похвалила Морату за доброту, деликатность и способность понимать других, выразив уверенность в его будущих успехах и поблагодарив за слова поддержки от публики





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