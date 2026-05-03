Александр Никитин – новый рекордсмен России в марафоне!

📆5/3/2026 8:27 AM
📰sportsru
Александр Никитин установил новый национальный рекорд в марафоне, показав время 2:08.09. Также в новостях – позиция России по вопросу политизации спорта и травма копьеметательницы Веры Маркарян.

Александр Никитин установил новый национальный рекорд в марафон е, финишировав с результатом 2 часа 8 минут 9 секунд. Это достижение превзошло предыдущий рекорд, принадлежавший Дмитрию Неделину, который был установлен 26 апреля в Дюссельдорфе и составлял 2 часа 8 минут 54 секунды.

Победа Никитина стала настоящим триумфом не только для спортсмена, но и для всей российской легкой атлетики, демонстрируя высокий уровень подготовки и потенциал российских марафонцев. После финиша, сияющий от счастья Никитин выразил огромную благодарность организаторам соревнований, своей команде, жене и дочери, подчеркнув, что поддержка близких играла ключевую роль в его подготовке. Он отметил, что трасса была сложной, с порывами ветра и неудобными поворотами, но все эти факторы не смогли помешать ему достичь поставленной цели.

Никитин признался, что во время дистанции не думал о рекорде, а сосредоточился на поддержании заданного темпа и увеличении преимущества на последних километрах. Он также отметил достойный уровень конкуренции, но подчеркнул, что в марафоне любые резкие движения могут стать критичными на финише. Спортсмен выразил уверенность в том, что подобные старты необходимы для развития легкой атлетики в России, поскольку в стране есть талантливые спортсмены и ресурсы для организации быстрых и интересных соревнований.

Параллельно с триумфом Никитина, обсуждались вопросы, касающиеся позиции Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении России и Израиля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона выступает против политизации спорта и считает необходимым привести ситуацию с российскими олимпийцами и Олимпийским комитетом России (ОКР) в соответствие с принципами олимпийской хартии. Этот вопрос остается одним из наиболее острых и обсуждаемых в спортивном сообществе, поскольку от решения МОК зависит участие российских спортсменов в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Депутат Государственной Думы Станислав Свищев выразил надежду на то, что в ближайшее время будет найдено решение, позволяющее российским спортсменам выходить на подиум с национальным гимном и флагом, что является важным символом национальной гордости и признания спортивных достижений. Он подчеркнул, что российские спортсмены заслуживают возможности представлять свою страну в полной мере и получать заслуженное признание за свои усилия и талант. В то же время, в российской легкой атлетике произошли и неприятные новости.

Тренер копьеметательницы Веры Маркарян сообщила о серьезной травме спортсменки, которая вынуждает ее пропустить весь летний сезон. Эта новость стала большим разочарованием для болельщиков и самой Маркарян, которая является одной из ведущих российских копьеметательниц. Однако, несмотря на травму, спортсменка не планирует завершать карьеру и намерена вернуться в спорт после восстановления. Тренер подчеркнул, что Маркарян обладает сильным характером и целеустремленностью, и уверена, что она сможет преодолеть трудности и вернуться на прежний уровень.

Эта ситуация напоминает о хрупкости спортивной карьеры и о важности заботы о здоровье спортсменов. В целом, спортивная жизнь в России остается насыщенной и разнообразной, с чередованием побед и неудач, надежд и разочарований. Важно поддерживать российских спортсменов и создавать условия для их успешных выступлений на международной арене

Марафон Никитин Рекорд России Легкая Атлетика МОК ОКР Свищев Маркарян Травма

 

