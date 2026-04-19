Александр Вологдин: «Для меня ничья — это поражение, но я кайфанул от UFC»

Российский боец Александр Вологдин рассказал о своих эмоциях после дебютного боя в UFC, признав тактические ошибки и разочарование от ничейного результата, но подчеркнув невероятные впечатления от выступления в ведущем промоушене.

Российский боец UFC Александр Вологдин поделился своими впечатлениями после дебютного поединка в ведущем промоушене смешанных единоборств. Несмотря на ничейный исход, который многие восприняли как спорный, сам спорт смен признался, что остался разочарован. «Я расстроился. Для меня это поражение. Но будет уроком, что нельзя на судей все оставлять», – заявил Вологдин.

Он также откровенно рассказал о своих тактических ошибках в третьем раунде, отметив, что опускал руки слишком низко, из-за чего пропускал много ударов. «В третьем раунде ты руки держал очень низко. Из-за этого очень много пропускал. Тебе, по-моему, угловые тоже кричали об этом», – цитирует слова тренера Вологдин, добавляя, что действовал на инстинктах.

Несмотря на ошибки и неудовлетворительный результат, Вологдин подчеркнул, что получил колоссальные положительные эмоции от самого факта выступления в UFC. «На инстинктах. И он попадает, а я все равно в голове себя опять: «Ну не уронит он меня, даже если я опущу руку». Но это глупость. Можете что угодно писать, что я оставляю здоровье, еще что-то. Но я сам выбрал этот путь. Я сам иду по этому пути. И поверьте, я получил самые лучшие эмоции в моей жизни. Самые. Я нереально кайфанул. С выхода, с обстановки, с того, как обо мне заботились. Я почувствовал уровень, что я в UFC. Окей, вы можете говорить, что это не уровень был, еще что-то по технике, но честно – срать мне, очень насрать на это все. Я просто кайфанул», – поделился Вологдин.

Он подчеркнул, что ценит возможность выступать на столь высоком уровне и наслаждается процессом, несмотря на сложности. Для него дебют в UFC стал исполнением мечты, и он готов учиться на своих ошибках, чтобы в будущем демонстрировать более уверенные результаты.

Отдельно стоит упомянуть заявление президента UFC Даны Уайта, который не исключает возможности организации поединка между Шоном О'Мэлли и Икрамом Алискеровым за статус претендента на титул. «Уайт не исключает, что О’Мэлли и Захаби подерутся за статус претендента: «У этих парней отличная возможность. Посмотрим бой, потом решим».

Это заявление подчеркивает динамичность чемпионской гонки в легчайшем весе и открывающиеся перспективы для перспективных бойцов.

Таким образом, дебют Вологдина, несмотря на ничейный исход, стал важным этапом в его карьере, полным как уроков, так и незабываемых эмоций, а перспективы в дивизионе О'Мэлли и Алискерова указывают на продолжающееся развитие событий в UFC





