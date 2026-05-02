Алексей Смертин показал достойный результат на чемпионате России по суточному бегу

Экс-футболист Алексей Смертин занял 25-е место на чемпионате России по суточному бегу, пробежав 208 км за 24 часа. В подборке также другие спортивные новости.

Алексей Смертин , известный в прошлом полузащитник московского «Локомотива», лондонского «Челси» и сборной России, продемонстрировал впечатляющие результаты на чемпионате России по суточному бегу, заняв 25-е место.

В течение 24 часов спортсмен преодолел дистанцию в 208 километров, поддерживая стабильный темп в 6 минут 55 секунд на километр. Это достижение, особенно учитывая возраст Смертина – ему исполнилось 51 год 1 мая – свидетельствует о его выдающейся физической подготовке и силе воли. Участие в столь изнурительном соревновании стало для Алексея Смертина не только проверкой на прочность, но и возможностью расширить границы своих возможностей и психологической устойчивости.

Он признается, что бег, в отличие от футбола, не позволяет игнорировать естественные потребности организма, однако, несмотря на физическую боль и дискомфорт, он нашел в себе силы продолжать движение вперед. Смертин подчеркивает, что главное – дать телу понять, что остановки не будет, и тогда оно постепенно адаптируется к нагрузке. Он также делится своими ощущениями от изменения восприятия комфорта, отмечая, что теперь его не смущают капризы погоды и даже неудобства в общественном транспорте.

Этот опыт, по его словам, закалил его характер и подготовил к любым жизненным вызовам. В контексте спортивных новостей, стоит отметить и другие события. Жена главного тренера «Спартака» Гильермо Семака подчеркнула, что их отношения строятся на взаимном уважении и доверии, и она не нуждается в разрешении мужа на поездки с подругами. Болгарский футболист Ивелин Попов поделился своим положительным опытом использования московского метро для посещения врача во время беременности жены, отметив высокий уровень российской медицины.

Микель Артета, тренер лондонского «Арсенала», назвал матч между «ПСЖ» и «Баварией» одним из лучших, что он видел, но подчеркнул важность физической свежести для поддержания такого высокого уровня игры. Вратарь «ПСЖ» Андрей Сафонов не попал в заявку на матч с «Лорьяном», что связано с подготовкой к ответному полуфиналу Лиги чемпионов против «Баварии».

«Спартак» потерпел поражение от «Крыльев Советов» и выразил недовольство судейством Карасева. В КХЛ «Ак Барс» ведет со счетом 3-1 в серии против «Металлурга». В теннисном турнире в Мадриде в финале встретятся Александр Зверев и Ян Синнер. ЦСКА не упустил возможности потроллить «Зенит».

Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо, восстановившийся после травмы стопы, может впервые за три месяца выйти на поле в матче с «Комо». Эти события демонстрируют разнообразие спортивной жизни и отражают как успехи отдельных спортсменов, так и напряженную борьбу команд в различных видах спорта. В целом, спортивный мир продолжает радовать нас яркими событиями и непредсказуемыми результатами, а пример Алексея Смертина вдохновляет на преодоление себя и достижение новых высот





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Алексей Смертин Суточный Бег Чемпионат России Футбол Спартак ПСЖ Бавария КХЛ Теннис Спорт

United States Latest News, United States Headlines

