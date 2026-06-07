Александр Стефанович: наследие и скандал вокруг наследства

Последние новости о жизни и наследии Александра Стефановича, включая его популярный брак с Аллой Пугачевой и скандал вокруг наследства после его смерти.

За свой вклад в искусство Александр Стефанович был удостоен звания заслуженного деятеля искусств России. На его счету десятки фильмов, среди которых легендарные «Душа», «Начни сначала» и «Кураж», а также более семидесяти сценариев и несколько книг.

Однако широкая публика знает его по браку с Аллой Пугачевой, в жизни которой он сыграл неоднозначную, но важную роль. Aif.ru вспомнил, что оставил после себя Стефанович, которого не стало 5 дет назад. Знаменитый и начинающая Знакомство Аллы и Александра состоялось благодаря поэту Леониду Дербеневу. Стефанович, на тот момент уже состоявшийся режиссер, согласился помочь начинающей певице с продвижением по карьерной лестнице.

Став ее вторым мужем в конце 1970-х, он занял место не только супруга, но и концертного директора, продюсера и имиджмейкера. Продюсер Евгений Морозов в разговоре с aif.ru неоднократно отмечал, что если бы не Стефанович, Пугачева не смогла бы покорить советскую сцену. Именно Стефанович сформировал тот самый сценический образ, с которым певица стала знаменитой. Их брак продлился около четырех лет, оставил яркий, но противоречивый след.

Пугачева не раз называла этот союз актом милосердия, заключенным ради московской прописки режиссера. Но и Стефанович в долгу не остался — вывел ее на принципиально новый уровень. Столь же противоречивой оказалась и финансовая сторона их отношений. После развода Пугачева утверждала, что бывший муж снял со счетов практически весь их совместный бюджет.

Позже он также пытался делить и другое имущество. Наследство в 200 млн После смерти Александра Борисовича летом 2021 года от последствий коронавируса вокруг его имени разгорелся новый скандал — на этот раз вокруг наследства. Несмотря на слухи о миллионах и борьбе за имущество, картина оказалась менее пафосной, хотя, по некоторым данным, наследство режиссера составляло порядка 200 млн рублей. В собственности у него были две квартиры, одна из которых располагалась у Патриарших прудов, автомобиль и особняк в деревне Вlás... [truncated]..





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