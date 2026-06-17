Александра Митрошина заявила, что российские законы на нее не действуют

В суде блогерша заявила, что российский закон на нее не распространяется, признала покупку квартир, но отрицает отмывание денег. Она отметила, что за время домашнего ареста выплатила более 600 млн налогов, но была вновь задержана по новому уголовному делу.

В Москве продолжается суд ебное разбирательство по делу блогерши Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании денежных средств. На очередном заседании суд а Митрошина выступила с неожиданным заявлением, утверждая, что российское законодательство на нее не распространяется.

По словам блогерши, несмотря на многомесячный домашний арест, она продолжает выплачивать налоги, но при этом сталкивается с новыми уголовными преследованиями. Защита настаивает на незаконности повторного задержания и просит суд пересмотреть меру пресечения. Как передает корреспондент Life.ru из зала суда, Митрошина признала факт приобретения нескольких квартир, однако категорически отрицает намерение легализовать преступные доходы. Она пояснила, что недвижимость приобреталась исключительно для личного проживания, а все средства были получены законным путем через зарегистрированное индивидуальное предпринимательство.

Блогерша подчеркнула, что за время домашнего ареста ее налоговые отчисления превысили 600 миллионов рублей, что подтверждается документами Федеральной налоговой службы. Несмотря на это, сразу после прибытия в Россию из-за границы она была задержана по новому обвинению и помещена под домашний арест, который продлился уже более 14 месяцев. Митрошина выразила обеспокоенность тем, что длительное нахождение под стражей лишает ее возможности вести профессиональную деятельность и, как следствие, платить налоги. Она считает, что государство теряет значительные бюджетные поступления из-за ее вынужденного бездействия.

В своей речи она заявила: "Закон РФ на меня не распространяется. За год моего домашнего ареста я выплатила ФНС более 600 миллионов налогов. И затем, когда я прилетела в Россию, в очередной раз я в аэропорту узнала о том, что на меня завели следующее уголовное дело, меня задержали и поместили под домашний арест, где я нахожусь уже больше года, на протяжении 14 месяцев. В итоге получилось, что я не могу работать и страна не получила очень большие налоговые отчисления".

Адвокаты блогерши настаивают, что действия правоохранительных органов носят избыточный характер и нарушают принципы справедливого судопроизводства. По их мнению, обвинения в отмывании денег не подтверждаются фактическими обстоятельствами, а сама Митрошина стала жертвой избирательного правоприменения. Напомним, что в марте текущего года блогерша частично признала вину по эпизоду, связанному с дроблением бизнеса, который повлек отмывание 127 миллионов рублей. Однако она подчеркнула, что признание относится лишь к налоговым нарушениям, а не к умышленному отмыванию.

Судебный процесс привлек внимание общественности и СМИ. Эксперты отмечают, что дело Митрошиной может стать прецедентом в вопросах налогового законодательства и применения мер пресечения для предпринимателей. Сторона обвинения настаивает на необходимости ужесточения контроля за оборотом крупных сумм, тогда как защита приводит аргументы о добросовестности налогоплательщика. Следующее заседание назначено на конец месяца.

Ожидается, что суд рассмотрит ходатайство защиты об изменении меры пресечения на не связанную с лишением свободы





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