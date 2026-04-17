Head Topics

Александр Маннингер и другие спортсмены, погибшие до 50 лет

Спорт News

📆4/17/2026 2:13 PM
📰RT на русском
81 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 53% · Publisher: 53%

Трагические смерти известных спортсменов, таких как Александр Маннингер, Диогу Жота, Коби Брайант и Бувайсар Сайтиев, в молодом возрасте, напоминают о хрупкости жизни и невосполнимых потерях для спорта.

На 49-м году жизни трагически оборвалась жизнь Александра Маннингера, одного из лучших австрийских вратарей своего поколения. Бывший голкипер, известный по выступлениям за «Арсенал» и «Ювентус», погиб в автокатастрофе недалеко от Зальцбурга. По имеющимся данным, минивэн, в котором находился Маннингер, столкнулся с региональным поездом на железнодорожном переезде. Несмотря на усилия прибывших на место экстренных служб, включая первую помощь и применение дефибриллятора, спасти вратаря не удалось.

Маннингер был не только успешным спортсменом, но и занимался бизнесом в сфере плотничества и строительства после завершения профессиональной карьеры. Подобные трагические случаи, когда молодые и подающие надежды спортсмены уходят из жизни слишком рано, к сожалению, не редкость. Так, в автокатастрофе погиб португальский футболист Диогу Жота. В возрасте 28 лет, всего через несколько дней после своей свадьбы, он не справился с управлением спорткара на автотрассе в Испании. Автомобиль вылетел с дороги во время обгона из-за прокола шины и загорелся. Жота, ключевой игрок «Ливерпуля» и сборной Португалии, оставил неизгладимый след в сердцах болельщиков, а его 20-й номер в клубе навсегда закреплен за ним. Список спортсменов, чья жизнь оборвалась до 50 лет, к сожалению, включает и других известных личностей. Легенда мирового баскетбола Коби Брайант, пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион, погиб в возрасте 41 года в авиакатастрофе в Калифорнии. Его вертолет, попав в густой туман, разбился о холм. Вместе с ним погибли еще восемь человек, включая его 13-летнюю дочь Джианну. Недавно стало известно о смерти трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. Спортсмен скончался незадолго до своего 50-летия. Официальной причиной остановки сердца стало ухудшение состояния здоровья на фоне длительных проблем. Позднее родственники уточнили, что перед смертью он получил травмы в результате падения из окна квартиры. Уход таких выдающихся атлетов становится невосполнимой утратой для всего спортивного мира, напоминая о хрупкости жизни и важности ценить каждый момент

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

RT на русском /  🏆 17. in RU

United States Latest News, United States Headlines

Render Time: 2026-04-18 23:30:42