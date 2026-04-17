Александр Маннингер и другие спортсмены, погибшие до 50 лет

Трагические смерти известных спортсменов, таких как Александр Маннингер, Диогу Жота, Коби Брайант и Бувайсар Сайтиев, в молодом возрасте, напоминают о хрупкости жизни и невосполнимых потерях для спорта.

На 49-м году жизни трагически оборвалась жизнь Александра Маннингера, одного из лучших австрийских вратарей своего поколения. Бывший голкипер, известный по выступлениям за «Арсенал» и «Ювентус», погиб в автокатастрофе недалеко от Зальцбурга. По имеющимся данным, минивэн, в котором находился Маннингер, столкнулся с региональным поездом на железнодорожном переезде. Несмотря на усилия прибывших на место экстренных служб, включая первую помощь и применение дефибриллятора, спасти вратаря не удалось.

Маннингер был не только успешным спортсменом, но и занимался бизнесом в сфере плотничества и строительства после завершения профессиональной карьеры. Подобные трагические случаи, когда молодые и подающие надежды спортсмены уходят из жизни слишком рано, к сожалению, не редкость. Так, в автокатастрофе погиб португальский футболист Диогу Жота. В возрасте 28 лет, всего через несколько дней после своей свадьбы, он не справился с управлением спорткара на автотрассе в Испании. Автомобиль вылетел с дороги во время обгона из-за прокола шины и загорелся. Жота, ключевой игрок «Ливерпуля» и сборной Португалии, оставил неизгладимый след в сердцах болельщиков, а его 20-й номер в клубе навсегда закреплен за ним. Список спортсменов, чья жизнь оборвалась до 50 лет, к сожалению, включает и других известных личностей. Легенда мирового баскетбола Коби Брайант, пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион, погиб в возрасте 41 года в авиакатастрофе в Калифорнии. Его вертолет, попав в густой туман, разбился о холм. Вместе с ним погибли еще восемь человек, включая его 13-летнюю дочь Джианну. Недавно стало известно о смерти трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. Спортсмен скончался незадолго до своего 50-летия. Официальной причиной остановки сердца стало ухудшение состояния здоровья на фоне длительных проблем. Позднее родственники уточнили, что перед смертью он получил травмы в результате падения из окна квартиры. Уход таких выдающихся атлетов становится невосполнимой утратой для всего спортивного мира, напоминая о хрупкости жизни и важности ценить каждый момент





