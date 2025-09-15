Александр Медведев и Андрей Рублёв стартуют в турнире ATP-250 в Ханчжоу

Российские теннисисты Александр Медведев и Андрей Рублёв примут участие в турнире ATP-250 в Ханчжоу, который состоится с 17 по 23 сентября. Подробно обсуждаются сетки турнира и потенциальные соперники российских теннисистов.

Вторая половина сентября для профессионального теннис а начинается с двух турнир ов в Китае. Однако наибольший интерес представляет соревнование категории ATP -250 в Ханчжоу , где выступят российские теннис исты. Турнир пройдёт с 17 по 23 сентября.Ранее в 2023 году в Китае состоялся турнир в Чжухае, победителем которого стал Карен Хачанов. Впервые после продолжительного перерыва турнир категории WTA-125 был проведен в Чжухае в этом году.

Перед Ханчжоу в календаре стоял турнир в Чжухае, который проводился всего дважды. В 2019 году чемпионом стал Алекс де Минор, затем три года подряд соревнования не проводились из-за пандемии и её последствий, а в 2023-м титул завоевал Карен Хачанов. Изначально в Ханчжоу должен был выступить и Карен Хачанов, первая ракетка России. Однако Хачанов, прочно закрепившийся в топ-10 мирового рейтинга, незадолго до турнира снялся — видимо, из-за накопившейся усталости.





