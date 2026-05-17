Алексей Пушков: Иран не соглашается на условия Трампа, считает их фактической капитуляцией

Алексей Пушков, российский сенатор, комментирует недавние угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Ирана. Он указывает на то, что Иран не примет условия США и считает его требования фактической капитуляцией. Кроме того, сенатор прогнозирует длительную войну между США и Ираном, указывая на позицию Китая в этом конфликте.

Иран не согласится на условия президента США Дональда Трампа, потому что считает их фактической капитуляцией.

Об этомсенатор Алексей Пушков. Комментарий прозвучал на фоне новых угроз Вашингтона в адрес Тегерана.

"В своей соцсети Трамп вновь угрожает Ирану. "Это было затишье перед бурей", — написал он, давая понять, что, если Иран не примет условия США, то на него обрушится настоящая буря американских ударов. Однако Иран эти условия не примет, поскольку они равны его полной капитуляции", —Сенатор отметил, что позиции Вашингтона и Тегерана сейчас остаются противоположными. По его словам, Иран требует признать его суверенитет над Ормузским проливом и не намерен идти на уступки без ответных шагов со стороны США.

Пушков считает, что нынешнее затишье вокруг Ирана носит временный характер. По его мнению, американской стороне придётся учитывать позицию Китая по вопросу поддержки Тегерана.

"Иран способен вести длительную войну. Для США продление перемирия в этих условиях равно признанию поражения





