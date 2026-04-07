Алексей Кудашов возглавил «Автомобилист»: интервью о назначении, планах и новых вызовах

Новый главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов рассказал о своем назначении, планах на команду и предстоящей работе в эксклюзивном интервью.

Алексей Кудашов , ранее работавший в московском «Динамо», официально назначен главным тренером екатеринбургского « Автомобилист а», заменив на этом посту Николая Заварухина. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Алексей Николаевич поделился подробностями о своем назначении, планах на команду и предстоящей работе. Он рассказал о том, как получил предложение от клуба из Екатеринбурга, о планируемом стиле игры и о том, когда собирается прибыть на Урал.

\Назначение Кудашова в «Автомобилист» произошло оперативно: «Вопрос был решен за несколько дней», – отметил новый главный тренер. Вариант с «Автомобилистом» возник после звонка от руководства клуба. Кудашов оперативно принял предложение, выразив благодарность за оказанное доверие. Он подчеркнул, что гордится возможностью стать частью «Автомобилиста» и работать в этой системе. Контракт заключен на два сезона, что является обоюдным решением сторон. Вопрос о тренерском штабе и комплектации команды будет решаться совместно с руководством. Кудашов отметил, что конкретика появится позже, после детального обсуждения и активной работы.\Новый вызов для Кудашова представляется крайне интересным. Он намерен поставить команде быстрый, зрелищный хоккей, ориентированный на результат. Кудашов подчеркнул, что на первом месте всегда стоит результат, но при этом команда будет стремиться радовать болельщиков яркой игрой и развивать воспитанников клуба. Он отметил отличные условия в Екатеринбурге, любовь к хоккею и наличие современной арены. Кудашов выразил уверенность в тесном общении с болельщиками и совместном движении к поставленным целям. Он добавил, что всегда находился в хоккее, следил за играми, в частности, за сериями плей-офф. Работа в клубе Восточной конференции не вызывает у него опасений, поскольку Екатеринбург находится в центре России, что предполагает равномерные перелеты.\Кудашов планирует в ближайшее время вылететь в Екатеринбург для планирования предсезонной подготовки. Он намерен осмотреть молодежь, игры «Горняка-УГМК» и «Авто». Кудашов всегда ездит с семьей, и сейчас этот вопрос решается. Он встретится с руководством, тренерами и игроками, чтобы приступить к стандартной работе главного тренера в межсезонье. При этом Кудашов подчеркнул, что не собирается забывать об остальных клубах системы





