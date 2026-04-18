Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал нынешнее руководство спортивных федераций и медийных персон, заявив, что они не способны принести реальную пользу спорту и вместо этого лишь вредят ему. Он также высказал свое мнение о ситуации с примирением Елены Вяльбе и Дмитрия Губерниева.

Легендарный биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов резко раскритиковал нынешнее руководство и медийных персон, связанных с российским биатлоном и лыжными видами спорт а. В своем заявлении он выразил глубокое разочарование текущей ситуацией, сравнив ее с попытками разрушить, но не построить ничего нового.

Тихонов считает, что такие фигуры, как Дмитрий Губерниев и Дмитрий Свищев, не обладают необходимыми компетенциями для управления спортивными федерациями и приносят больше вреда, чем пользы. «Я бы заключил со Свищевым, Губерниевым и остальными какой-то контракт. Если они его не выполняют – в Магадан! Они не сделают ничего. Эти люди только языком способны. Они все уже пробовали, где они проявили себя на практике? Ноль абсолютный, результата нет. А берутся за все», – заявил Тихонов, подчеркивая свою уверенность в неспособности этих людей добиваться реальных результатов.

Он убежден, что биатлон из-за их действий превратился в посмешище, особенно после того, как ранее объявлялись бойкоты его имени. По мнению Тихонова, идея о том, что спортом должны управлять менеджеры без профильного образования, является признаком полной безграмотности и отражает старую, не работающую стратегию «разрушим до основания, а потом построим новый мир». Он задается вопросом, как можно браться за столь ответственные задачи, не имея соответствующего образования и практического опыта.

Тихонов считает, что кадровая политика в России является одной из самых серьезных проблем, и он ожидал большего от перемен, которые, по его мнению, привели к ухудшению ситуации. В контексте продолжающихся обсуждений примирения между президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе и спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым, мнения экспертов расходятся. Некоторые, как, например, Юрий Бородавко, считают, что оба являются здравомыслящими людьми, стремящимися принести пользу своему виду спорта. Он отмечает, что они идут к одной цели, что является позитивным знаком.

Однако, другие, как, например, Виктор Васильев, смотрят на ситуацию с большим скептицизмом, предполагая, что реального конфликта как такового не было, а вся ситуация – лишь игра, в которую вовлечено множество людей. Сам Дмитрий Губерниев подтверждает готовность к встрече, заявляя, что «все стороны ждут не дождутся этого» и что впереди «очень много дел». Дмитрий Свищев, в свою очередь, ставит своей задачей оставить конфликт между Вяльбе и Губерниевым в прошлом, выражая желание, чтобы совместная работа приносила пользу лыжному спорту и сноубордингу.

Эти заявления создают картину неопределенности относительно реального положения дел и истинных мотивов участников дискуссии, оставляя место для различных интерпретаций. Александр Тихонов, комментируя эту ситуацию, выражает свою точку зрения, которая кажется диаметрально противоположной. Для него подобные заявления о примирении и совместной работе выглядят несерьезными, учитывая его критическое отношение к людям, которые, по его мнению, не имеют никакого отношения к реальному управлению спортом. Он подчеркивает, что не видит реальных действий и результатов от тех, кто сегодня занимает руководящие посты или активно участвует в медийном пространстве, связанном со спортом.

Его слова о «Магадане» – это скорее гипербола, отражающая его крайнюю степень разочарования и нежелание видеть, как, по его мнению, люди, которые «только языком способны», продолжают влиять на судьбу российского биатлона. Тихонов, как человек, прошедший огонь, воду и медные трубы в биатлоне, видит проблемы гораздо глубже, чем поверхностные заявления о примирении. Он акцентирует внимание на системных ошибках в кадровой политике и отсутствии настоящих профессионалов, которые могли бы вывести спорт на новый уровень, а не просто говорить о нем. Его позиция – это призыв к реальным действиям, основанным на опыте и знаниях, а не на громких словах и медийных играх





