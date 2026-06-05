Тайско-британский гонщик Формулы-1 Алекс Албон выразил желание остаться в своей команде и бороться за титул чемпиона мира в 2030 году. Несмотря на некоторое отставание в текущем сезоне, Албон верит в планы команды на будущее и хочет видеть прогресс tanto своей команды, как и своего личного роста.

Тайско-британский гонщик Формулы-1 Алекс Албон выразил желание остаться в своей команде и бороться за титул чемпиона мира в 2030 год у. В интервью пресс-службе Формулы-1 Албон сказал, что считает реалистичной борьбу за титул в 2030-м, учитывая рациональный подход команды к планированию и прогресс у.

Несмотря на некоторое отставание в этом сезоне, Албон верит в слова руководителя команды Джеймса Ваулза о планах на будущее. Гонщик подчеркнул, что для него важно видеть прогресс tanto своей команды, как и своего личного роста. Он отметил, что за последние четыре года, проведенные в команде, каждый год приносил улучшения, и он хочет продолжать этот тренд. Албон также выразил желание довести свой проект в команде до конца, учитывая его вклады в команду с самого начала





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Формула-1 Алекс Албон Титул 2030 Год Прогресс

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