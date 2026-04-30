Алексей Смертин бросает вызов суточному бегу

Бывший футболист Алексей Смертин готовится к старту на чемпионате России по суточному бегу, демонстрируя уникальный переход от футбола к легкой атлетике. Он рассказывает о психологических аспектах бега на сверхдлинные дистанции и о своем опыте игры в обороне.

Завтра Алексей Смертин примет участие в чемпионате России по суточному бегу, дистанция которого составляет 24 часа непрерывного бега по 400-метровому кругу на стадионе. Этот вид спорт а является официальной дисциплиной легкой атлетики, проводимой ВФЛА, с присуждением медалей чемпионата России и спорт ивных разрядов.

Смертин нацелен на достижение результатов, соответствующих кандидату в мастера спорта и даже мастеру спорта международного класса. В случае успеха, 51-летний футболист войдет в историю как первый профессиональный спортсмен, добившийся значительных результатов как в футболе, так и в легкой атлетике. Опыт игры в обороне стал для Смертина откровением. Он обнаружил, что бегать меньше не означает уставать меньше, а наоборот, концентрация и ответственность позиции центрального защитника оказываются психологически изнурительными.

В футболе, несмотря на физическую нагрузку, присутствует динамика и непредсказуемость, что позволяет легче справляться с усталостью. В беге же, напротив, монотонность и длительное пребывание наедине с собой усиливают психологическое давление. Смертин вспоминает, как во время матчей против сильных соперников, таких как Франция, требовалась максимальная концентрация, которая истощала его больше, чем физические нагрузки. Он также делится опытом игры с вратарем Ульришем Раме, который страдал от бессонницы из-за постоянной концентрации во время матчей.

Смертин подчеркивает важность ментальной подготовки для бега на сверхдлинные дистанции. Он объясняет, что мозг играет ключевую роль в преодолении усталости и дискомфорта. Чем больше опыта у спортсмена, тем лучше мозг способен игнорировать негативные сигналы тела и давать возможность продолжать движение. На первом марафоне Смертин столкнулся с тем, что мозг не позволял ему преодолеть первые признаки усталости, и он был вынужден снизить темп.

Однако с опытом и тренировками мозг стал более терпимым к дискомфорту, и он смог бежать в более быстром темпе. Смертин отмечает, что марафон состоит из трех этапов, и стадия «не терпится» неизбежна, но чем позже она наступает, тем лучше результат





