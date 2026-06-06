Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Албанские протесты против строительства курорта в заповеднике Вьоса‑Нарта: конфликт экологов и властей

Политика News

Албанские протесты против строительства курорта в заповеднике Вьоса‑Нарта: конфликт экологов и властей
АлбанияВьоса‑НартаПротесты
📆6/6/2026 8:43 AM
📰ForbesRussia
29 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 32% · Publisher: 51%

В Албании разгорелся конфликт вокруг проекта огромного курорта в охраняемой зоне Вьоса‑Нарта. Местные жители и экологи протестуют против вырубки лесов и нарушений природоохранного статуса, а правительство сталкивается с антикоррупционным расследованием и требованием отставки премьер‑министра.

В конце мая в Албании вспыхнули масштабные протесты , когда на территории заповедника Вьоса‑Нарта , расположенного на адриатическом побережье, начали возводить ограждения из бетонных стен и колючей проволоки, закрывающие доступ к пляжу.

Охранные службы и тяжелая техника приступили к вырубке сосновых лесов, чтобы расчистить пути для будущего курорта. Первые демонстрации, проведённые 30 мая, были организованы местными жителями, которые возмущённо отреагировали на разрушение нетронутой природы. В ответ на общественное давление правительство отстранило начальника местной полиции и отозвало лицензии у двух частных охранных компаний. На следующий день протестующие потребовали отставки премьер‑министра Эди Рамы, а 3 июня полиция применила водомёты против собирающихся у центральных улиц Тираны

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ForbesRussia /  🏆 31. in RU

Албания Вьоса‑Нарта Протесты Экология Строительство Курорта

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-06 11:43:19