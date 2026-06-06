Албанские протесты против строительства курорта в заповеднике Вьоса‑Нарта: конфликт экологов и властей

В Албании разгорелся конфликт вокруг проекта огромного курорта в охраняемой зоне Вьоса‑Нарта. Местные жители и экологи протестуют против вырубки лесов и нарушений природоохранного статуса, а правительство сталкивается с антикоррупционным расследованием и требованием отставки премьер‑министра.

В конце мая в Албании вспыхнули масштабные протесты , когда на территории заповедника Вьоса‑Нарта , расположенного на адриатическом побережье, начали возводить ограждения из бетонных стен и колючей проволоки, закрывающие доступ к пляжу.

Охранные службы и тяжелая техника приступили к вырубке сосновых лесов, чтобы расчистить пути для будущего курорта. Первые демонстрации, проведённые 30 мая, были организованы местными жителями, которые возмущённо отреагировали на разрушение нетронутой природы. В ответ на общественное давление правительство отстранило начальника местной полиции и отозвало лицензии у двух частных охранных компаний. На следующий день протестующие потребовали отставки премьер‑министра Эди Рамы, а 3 июня полиция применила водомёты против собирающихся у центральных улиц Тираны





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