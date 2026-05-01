Ак Барс уверенно побеждает Металлург и ведет 3-1 в серии Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» одержал уверенную победу над магнитогорским «Металлургом» со счётом 4:1 в четвёртом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина, увеличив преимущество в серии до 3-1.

Матч, проходивший на площадке «Ак Барса», начался с осторожной игры, отмеченной лишь стычкой между Люком Джонсоном и Михаилом Фисенко. После перерыва «Металлург» забил гол, который был отменён из-за нарушения правил в атаке. Хозяева воспользовались численным преимуществом и дважды за короткий промежуток времени поразили ворота Ильи Набокова, благодаря голам Александра Барабанова и Григория Денисенко. В третьем периоде «Металлург» отыграл одну шайбу усилиями Егора Коробкина, но «Ак Барс» ответил голами Нэйтана Тодда и Дмитрия Яшкина, окончательно оформив победу.

Тренер «Металлурга» Андрей Разин внес изменения в состав перед матчем, вызвав Кирилла Жукова из ВХЛ из-за травмы Макара Хабарова и вернув в состав Егора Коробкина. Матч был напряжённым и эмоциональным, с множеством силовых приёмов и спорных моментов. Видеопросмотры неоднократно использовались для определения правильности голов. Победа «Ак Барса» ставит «Металлург» в сложное положение, и следующий матч, который пройдёт на домашней арене «Металлурга», станет для команды решающим.

В параллельной серии «Авангард» также одержал победу над «Локомотивом» со счётом 3-1, выйдя вперед в серии





Ги Буше о 2:0 с «Локомотивом»: «Мы уверенно действовали в обороне, не заработали ни одного удаления. Понимаем, что самое сложное впереди. Наш девиз: «Становимся лучше каждый день»Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался после матча с «Локомотивом» (2:0) в полуфинальной серии Кубка Гагарина (3-1).

Авангард обыграл Локомотив и ведет 3-1 в серии Кубка ГагаринаАвангард одержал победу над Локомотивом в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина, выйдя вперед в серии со счетом 3-1. Ключевую роль сыграла надежная игра вратаря Никиты Серебрякова и ошибки голкипера Локомотива Даниила Исаева. Также упоминается победа Ак Барса над Металлургом.

