Ак Барс увозит две победы из Минска и ставит Динамо в сложное положение

Казанский Ак Барс одержал две победы в гостях у минского Динамо в рамках серии Кубка Гагарина, поставив хозяев в трудное положение. Несмотря на упорную борьбу, минчане допустили ошибки, которые дорого обошлись.

В этой серии всё должно было сложиться иначе. Минское Динамо заходило в домашние матчи с ощущением контроля и статусом номинального фаворита. Но после двух игр на Минск-Арене уже запахло настоящей сенсацией — Ак Барс увозит из столицы Белоруссии две победы подряд и ставит соперника в крайне неприятное положение. Вечер Стася и холодный душ в первом периоде Перед стартовым вбрасыванием чествовали капитана Динамо Андрея Стася. Для него это был 1000-й матч в КХЛ .

Первый белорус с такой отметкой, пятый игрок в истории лиги. Казалось, идеальный фон для уверенного старта. Но уже к пятой минуте всё пошло не по сценарию. Ак Барс включился резко: Григорий Денисенко убежал в контратаку и реализовал выход — 0:1, а затем Степан Терехов при помощи рикошета увеличил счет — 0:2. Минчане выглядели растерянно, а гости — максимально собранно. Единственным светлым моментом стал гол Алекса Лиможа в большинстве, но на перерыв команды ушли при счете 1:3. Третью шайбу у гостей забросил Александр Барабанов. Во втором периоде Динамо проснулось. Команда добавила в движении, заперла соперника в зоне и начала регулярно бросать. По попаданиям в створ — 17:6 в пользу хозяев за двадцатиминутку. По счету — без изменений. Ак Барс в этот отрезок играл просто и терпеливо. Где-то помогал Тимур Билялов, где-то — блоки и грамотная позиционная оборона. Даже когда шайба побывала в воротах гостей, ее не засчитали из-за офсайда. Казалось, что минчане постепенно подбираются к камбэку, но времени оставалось всё меньше. В третьем периоде Динамо всё-таки дожало: сначала Сергей Кузнецов реализовал большинство, затем Виталий Пинчук сравнял счет после рикошета. И вот здесь игра перевернулась. Минчане почувствовали, что соперник начинает проседать. На 59-й минуте случился момент, который, казалось, станет решающим: Сэм Энас реализовал большинство — 4:3. До победы оставалось совсем немного. Но через 24 секунды всё обнулилось. Артём Галимов оказался на пятаке в нужный момент и протолкнул шайбу в сетку — 4:4. Один эпизод, одна ошибка, и матч уходит в овертайм. В дополнительное время у Динамо были шансы. Были быстрые атаки, были моменты с пятака. Но где-то не хватало точности, где-то выручал Билялов. Ак Барс дождался своего эпизода. На 72-й минуте Нэйтан Тодд первым оказался на добивании после броска от синей линии и отправил шайбу в дальний угол — 5:4. И это уже была точка. Ак Барс забрал оба матча в Минске и повел в серии — 2–0. Причем второй — максимально болезненный для хозяев. Динамо показало, что может переламывать игру, может доминировать, может находить моменты. Но в ключевые секунды команда допускает ошибки, которые стоят слишком дорого. Теперь серия переезжает в Казань — матчи пройдут 13 и 15 апреля. И если тенденция сохранится, разговоры о сенсации станут уже фактом. Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на канале Матч ТВ, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru





