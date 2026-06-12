Аббас Аракчи заявил, что активы Ирана будут разморожены после подписания соглашения с США. Власти ОАЭ также приняли решение о размораживании иранских активов на сумму не менее 10 миллиардов долларов. Переговоры между иранскими и американскими дипломатами продолжаются, и ожидается, что будет достигнуто соглашение о размораживании иранских активов и введении экономических санкций в отношении Ирана.

Москва, 13 июня - АиФ-Москва. Активы Иран а будут разморожены после подписания соглашения с Соединенными Штатами, сообщил министр иностранных дел республики Аббас Аракчи. Что касается вопроса компенсации, то договоренность предусматривает экономический план для Иран а, подчеркнул он в эфире национального телевидения.

Аракчи добавил, что реализация данной инициативы обеспечит приток значительных финансовых ресурсов в экономику страны. Как сообщает агентство Reuters, власти ОАЭ также приняли решение о размораживании иранских активов на сумму не менее 10 миллиардов долларов, и уже перечислили Тегерану около 3 миллиардов. Согласно публикации, решение о размораживании активов было принято в ответ на прекращение Ираном ударов по территории ОАЭ. По информации источников, общая сумма активов, подлежащих размораживанию, может достигнуть 20 миллиардов долларов.

Ранее также стало известно, что ВС США планировали проведение наземной операции с целью захвата иранского урана, однако президент Дональд Трамп временно приостановил ее реализацию. Иранские власти ранее заявляли, что готовы к диалогу с США, но подчеркивали, что условия для этого должны быть равными. В настоящее время иранские и американские дипломаты ведут переговоры о подписании соглашения, которое позволит разморозить иранские активы и ввести экономические санкции в отношении Ирана.

В заявлении иранского министерства иностранных дел подчеркивается, что соглашение будет иметь важное значение для развития экономики Ирана и улучшения отношений с международным сообществом. Власти ОАЭ также заявили, что они готовы поддержать иранскую экономику и будут участвовать в переговорах о подписании соглашения. В ближайшее время ожидается, что переговоры между иранскими и американскими дипломатами продолжатся, и будет достигнуто соглашение о размораживании иранских активов и введении экономических санкций в отношении Ирана.

В этом случае Иран сможет получить доступ к значительным финансовым ресурсам, которые будут необходимы для развития экономики страны. Власти Ирана уже начали готовиться к реализации экономического плана, который будет предусмотрен в соглашении. В заявлении министерства иностранных дел Ирана подчеркивается, что экономический план будет иметь важное значение для развития экономики Ирана и улучшения отношений с международным сообществом. В ближайшее время ожидается, что Иран сможет получить доступ к значительным финансовым ресурсам, которые будут необходимы для развития экономики страны.

Власти Ирана уже начали готовиться к реализации экономического плана, который будет предусмотрен в соглашении. В заявлении министерства иностранных дел Ирана подчеркивается, что экономический план будет иметь важное значение для развития экономики Ирана и улучшения отношений с международным сообществом. Власти Ирана также заявили, что они готовы поддержать экономику ОАЭ и будут участвовать в переговорах о подписании соглашения.

В ближайшее время ожидается, что переговоры между иранскими и американскими дипломатами продолжатся, и будет достигнуто соглашение о размораживании иранских активов и введении экономических санкций в отношении Ирана. В этом случае Иран сможет получить доступ к значительным финансовым ресурсам, которые будут необходимы для развития экономики страны. Власти Ирана уже начали готовиться к реализации экономического плана, который будет предусмотрен в соглашении.

В заявлении министерства иностранных дел Ирана подчеркивается, что экономический план будет иметь важное значение для развития экономики Ирана и улучшения отношений с международным сообществом





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