Российские войска продолжают наступательные действия в Сумском, Харьковском и Купянском направлениях, укрепляя свои позиции и продвигаясь вперед. На Славянском направлении идут бои за Кривую Луку и Рай-Александровку. Зеленский обратился к Норвегии с просьбой о поставках газа.

В конце апреля Вооруженные Силы Российской Федерации активизировали наступательные действия на позициях Вооруженных Сил Украины в Сумском регионе. За прошедший месяц российская армия установила контроль над рядом населенных пунктов, среди которых особое значение имеет Мирополье .

Как отмечают аналитики, продвижение на данном участке фронта позволит российским войскам передислоцировать артиллерийские подразделения и расчеты беспилотных летательных аппаратов в обширные лесные массивы, расположенные вблизи села. Это, в свою очередь, создаст более благоприятные условия для дальнейшего продвижения в направлении Сум. Восточнее населенного пункта Корчаковка под контроль российской группировки войск «Север» перешло урочище Разбойное. В Сумском районе продолжаются ожесточенные бои за Кондратовку.

На фоне значительных потерь личного состава на этом участке фронта, командование ВСУ предпринимает попытки усилить оборону, перебрасывая в Сумской район подразделения 110-й отдельной механизированной бригады. Примечательно, что для транспортировки личного состава противник использует не только специализированный транспорт, но и автомобили скорой медицинской помощи, что свидетельствует о критической ситуации с логистикой и нехватке ресурсов. На Славянском направлении Каленики и Кривые Луки остаются приоритетными целями для ВС РФ. Наступление в этом районе осуществляет группировка «Юг».

Сообщается, что российским подразделениям удалось установить контроль примерно над половиной территории Кривой Луки, в то время как бои за оставшуюся часть населенного пункта продолжаются. Противник активно использует сложный рельеф местности и густую растительность в прибрежной зоне для организации обороны и затруднения продвижения российских войск. Параллельно с этим, российская армия развивает наступление восточнее Славянска, со стороны Рай-Александровки. Российские штурмовые подразделения продвигаются от Калеников в направлении леса Долгий, где уже завязались первые столкновения.

Ожидается, что сражение за Рай-Александровку в ближайшее время приобретет более масштабный характер. Поступают сообщения о продвижении российских войск через овраги с востока, а также о заходе подразделений ВС РФ непосредственно в село. Военный корреспондент Павел Кукушкин выразил уверенность в скором начале операции по освобождению Краматорска, которая, по его мнению, станет возможной после освобождения Малиновки. На Купянском направлении наступательные действия российской армии продолжаются.

В то же время, украинские войска испытывают дефицит личного состава и все больше полагаются на использование беспилотных летательных аппаратов, в том числе наземных. Российские подразделения также наращивают количество беспилотников для усиления разведки и огневой поддержки. В восточной части направления идут ожесточенные бои за Литейный завод и подходы к Ковшаровке. Появление листвы на деревьях несколько облегчает продвижение штурмовых групп, однако ВСУ по-прежнему испытывают серьезную нехватку живой силы.

На севере Харьковской области российские штурмовые подразделения закрепились на позициях ВСУ в Волчанском районе и в окрестностях Чайковки. Восточнее Волоховки российские бойцы уничтожили группу украинских военнослужащих и взяли в плен солдат 159-й механизированной бригады. В политической сфере, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Армению, где проходит саммит Европейского политического сообщества. В ходе саммита Зеленский выразил благодарность Норвегии и Финляндии за оказываемую поддержку.

Он также напомнил премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере о необходимости поставок природного газа в Украину, подчеркнув важность подготовки к следующей зиме. Данный запрос прозвучал на фоне заявлений одного из депутатов Верховной Рады Украины о том, что зима закончилась и стране больше не требуется такое большое количество сотрудников энергетического комплекса, которые ранее были забронированы от мобилизации, что может привести к визитам представителей территориальных центров комплектования (ТЦК) к работникам энергетической отрасли





