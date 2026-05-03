Head Topics

Активизация наступления ВС РФ в Сумском и Харьковском регионах, ситуация на других участках фронта

Военные Действия News

Активизация наступления ВС РФ в Сумском и Харьковском регионах, ситуация на других участках фронта
ВС РФВСУСумская Область
📆5/3/2026 11:19 PM
📰lifenews_ru
191 sec. here / 17 min. at publisher
📊News: 122% · Publisher: 68%

Российские войска продолжают наступательные действия в Сумском, Харьковском и Купянском направлениях, укрепляя свои позиции и продвигаясь вперед. На Славянском направлении идут бои за Кривую Луку и Рай-Александровку. Зеленский обратился к Норвегии с просьбой о поставках газа.

В конце апреля Вооруженные Силы Российской Федерации активизировали наступательные действия на позициях Вооруженных Сил Украины в Сумском регионе. За прошедший месяц российская армия установила контроль над рядом населенных пунктов, среди которых особое значение имеет Мирополье .

Как отмечают аналитики, продвижение на данном участке фронта позволит российским войскам передислоцировать артиллерийские подразделения и расчеты беспилотных летательных аппаратов в обширные лесные массивы, расположенные вблизи села. Это, в свою очередь, создаст более благоприятные условия для дальнейшего продвижения в направлении Сум. Восточнее населенного пункта Корчаковка под контроль российской группировки войск «Север» перешло урочище Разбойное. В Сумском районе продолжаются ожесточенные бои за Кондратовку.

На фоне значительных потерь личного состава на этом участке фронта, командование ВСУ предпринимает попытки усилить оборону, перебрасывая в Сумской район подразделения 110-й отдельной механизированной бригады. Примечательно, что для транспортировки личного состава противник использует не только специализированный транспорт, но и автомобили скорой медицинской помощи, что свидетельствует о критической ситуации с логистикой и нехватке ресурсов. На Славянском направлении Каленики и Кривые Луки остаются приоритетными целями для ВС РФ. Наступление в этом районе осуществляет группировка «Юг».

Сообщается, что российским подразделениям удалось установить контроль примерно над половиной территории Кривой Луки, в то время как бои за оставшуюся часть населенного пункта продолжаются. Противник активно использует сложный рельеф местности и густую растительность в прибрежной зоне для организации обороны и затруднения продвижения российских войск. Параллельно с этим, российская армия развивает наступление восточнее Славянска, со стороны Рай-Александровки. Российские штурмовые подразделения продвигаются от Калеников в направлении леса Долгий, где уже завязались первые столкновения.

Ожидается, что сражение за Рай-Александровку в ближайшее время приобретет более масштабный характер. Поступают сообщения о продвижении российских войск через овраги с востока, а также о заходе подразделений ВС РФ непосредственно в село. Военный корреспондент Павел Кукушкин выразил уверенность в скором начале операции по освобождению Краматорска, которая, по его мнению, станет возможной после освобождения Малиновки. На Купянском направлении наступательные действия российской армии продолжаются.

В то же время, украинские войска испытывают дефицит личного состава и все больше полагаются на использование беспилотных летательных аппаратов, в том числе наземных. Российские подразделения также наращивают количество беспилотников для усиления разведки и огневой поддержки. В восточной части направления идут ожесточенные бои за Литейный завод и подходы к Ковшаровке. Появление листвы на деревьях несколько облегчает продвижение штурмовых групп, однако ВСУ по-прежнему испытывают серьезную нехватку живой силы.

На севере Харьковской области российские штурмовые подразделения закрепились на позициях ВСУ в Волчанском районе и в окрестностях Чайковки. Восточнее Волоховки российские бойцы уничтожили группу украинских военнослужащих и взяли в плен солдат 159-й механизированной бригады. В политической сфере, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Армению, где проходит саммит Европейского политического сообщества. В ходе саммита Зеленский выразил благодарность Норвегии и Финляндии за оказываемую поддержку.

Он также напомнил премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере о необходимости поставок природного газа в Украину, подчеркнув важность подготовки к следующей зиме. Данный запрос прозвучал на фоне заявлений одного из депутатов Верховной Рады Украины о том, что зима закончилась и стране больше не требуется такое большое количество сотрудников энергетического комплекса, которые ранее были забронированы от мобилизации, что может привести к визитам представителей территориальных центров комплектования (ТЦК) к работникам энергетической отрасли

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lifenews_ru /  🏆 2. in RU

ВС РФ ВСУ Сумская Область Харьковская Область Купянское Направление Славянское Направление Мирополье Кривая Лука Рай-Александровка Зеленский Газ Наступление

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-04 02:30:52