Активный трансферный рынок в Лиге PARI: звезды и перспективные воспитанники

Лето 2025 года выдалось насыщенным для команд Лиги PARI. Многие клубы приобрели топ-игроков для усиления своих рядов. Проанализируем самые громкие переходы и как они потенциально повлияют на итоги следующих матчей.

Лето 2025 года ознаменовалось бурным трансферным рынком в Лиге PARI. Некоторые клубы активно закупали топ-игроков, как «Факел», другие же делали ставку на перспективных воспитанников, а третьи искали таланты за рубежом.



Фото: ФК «Ротор»



«Ротор» серьезно подошел к обновлению состава в летнее трансферное окно. Клуб долго искал опорника и, похоже, нашел оптимальный вариант.

23-летний Кайнов хорошо зарекомендовал себя в тульском «Арсенале», а его потенциал пока не раскрыт полностью. За четыре матча за «Ротор» Максим уже сделал одну голевую передачу. После его прихода команда стала пропускать меньше – всего один мяч в последних четырех турах.



Команда Дениса Бояринцева получит серьезное усиление в летнее трансферное окно. В состав клуба теперь входят Александр Хохлачев из «Чайки», Максим Храмцов из махачкалинского «Динамо» (прошлый сезон отыграл в аренде в «Тюмени»), Вячеслав Бардыбахин из «Акрона» и Артём Симонян из «СКА-Хабаровск» (один из самых техничных «десяток» лиги).



В «Эштреле» Лео был капитаном команды. Амплуа – центральный полузащитник. В последних двух турах выходил в старте «Урала». На позиции Кордейро большая конкуренция, но на стороне бразильца опыт и техника. «Урал» борется за выход в РПЛ, поэтому клуб мощно отработал в прошедшее окно. Роман Акбашев из «Черноморца», Дмитрий Прищепа из «Ротора», Евгений Харин из «Ахмата», Владислав Карапузов из «Пари НН» – всё это топ-сделки.



Летом «Родина» потеряла основного вратаря – Александр Корякин перешел в «Краснодар» за €500 тыс. Его место занял Сергей Айдаров, допустивший серию ошибок на старте сезона. Так в клубе оказался Волков. 30-летний голкипер быстро завоевал место в старте – за пять матчей оформил 11 сейвов, отразив 85% ударов в створ.



Одна из самых громких сделок трансферного дедлайна. Летом Ломакин покинул «Енисей», где провёл пять лет, и присоединился к «Оренбургу». Правда, сыграл за новый клуб всего в двух матчах. Игроку требовалась практика – в итоге битву за 30-летнего полузащитника выиграло «Торпедо». Серьёзный апгрейд центра поля. Только за последние два сезона в Первой лиге на счету Ломакина 21+9 по системе «гол+пас».



«Арсенал» перед закрытием трансферного окна тоже усилил центр поля. 29-летний Трошечкин играл за «Химки», «Ахмат» и «Пари НН», провел 131 матч в РПЛ. При этом выступал в элите росфутбола на протяжении последних шести лет. Настоящая «икра» для Дмитрия Гунько.



Самобытный форвард засиделся на скамейке в «Урале» и заключил контракт с «Торпедо» на два года. Команде как раз нужен центральный нападающий – не всегда хватает реализации. Да, яркий старт Каштанова в РПЛ остался позади, но он по-прежнему одна из самых интересных «девяток» в российском футболе. Для Первой лиги и в роли ведущего форварда – отличный вариант.



Сюда вообще можно добавить почти всех новичков «Факела». Воронеж хочет обратно в РПЛ – здесь целая россыпь звёзд по меркам Первой лиги. Георгий Гонгадзе, Мераби Уридия, Станислав Магкеев, Илья Гапонов, Юрий Журавлёв, Бутта Магомедов и другие. Мы же выделим самый важный трансфер. Прямо сейчас Нетфуллин – ключевой игрок центра поля «Факела». 32-летний футболист уже давно сверкает на уровне Первой лиги. Стабильный, умный и трудолюбивый опорник.



«Родина» давно хотела Гогличидзе и наконец-то подписала игрока. Контракт до лета 2028 года. Первую часть прошлого сезона защитник провёл в «Урале». Зимой присоединился к «Ахмату». За полгода отыграл всего 291 минуту в РПЛ. В новой команде Лео сразу обосновался на левом краю обороны. В восьми матчах отдал уже три голевые передачи.



Возвращение легенды. Когда-то фланги Мирзов – Зелимхан Бакаев наводили ужас на всех защитников РПЛ. «Химки» исчезли с футбольной карты, поэтому кабардинский дриблёр остался без клуба. И в итоге согласился на предложение «Арсенала». Однако здесь на левом краю играет Эдарлин Рейес, лучший ассистент этого сезона. Серьёзная конкуренция.



Неожиданный поворот, но тут всё легко объяснить связями Павла Андреева (агент игрока) с «Чайкой». Клуб неожиданно получил апгрейд в центр обороны. Когда-то Маслов бегал в основе «Спартака» и был любимчиком Доменико Тедеско. Но в последние годы Павел совсем редко появлялся на поле. В прошлом году уже катался в аренду в «Сочи». Теперь посмотрим на тюменца в новой команде.



Воспитанник «Чертаново» пять лет выступал за «Крылья Советов». Этим летом у Цыпченко закончился контракт. Предложения из РПЛ так и не прилетели, хотя игрок катался по просмотрам (например, в «Сочи»). Так что Дмитрий продолжит карьеру в Хабаровске. Потенциально СКА может сорвать джекпот – в Первой лиге не так много форвардов подобного плана.



Воспитанник «Спартака» громко пошумел в прошлом сезоне. В 33 матчах за «Сибирь» во Второй лиге у Фольмера 4+21 по системе «гол+пас». Ульяновская «Волга» сразу забрала полузащитника, который отметился ассистом в первой же игре за новый клуб. Увы, Кирилла на долгое время выбила травма, полученная в матче с «КАМАЗом» (ориентировочный срок возвращения в строй – ноябрь). Прямо сейчас «Волге» как раз не хватает его креатива.



Хорват вернулся в «Уфу» спустя три год





