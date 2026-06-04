Аксаков предложил стимулировать бизнес участвовать в пенсионных программах

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Петербургском международном экономическом форуме предложил меры по вовлечению бизнеса в корпоративные пенсионные программы, включая квазиобязательства для крупных компаний и упрощение процедур для МСП, а также расширение налоговых льгот.

В России необходимо создать условия, которые будут стимулировать бизнес более активного участия в пенсионных программах. Предлагается для крупных компаний ввести квазиобязательства, чтобы участие в таких программах стало вопросом принципа и частью их моральной ответственности.

Для малого и среднего бизнеса требуется упростить процедуры формирования пенсионных ресурсов, перевода и учета средств. С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в рамках Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что в настоящее время в корпоративные пенсионные программы вовлечены лишь около 10% крупных предприятий, тогда как малый и средний бизнес практически не участвует.

По мнению Аксакова, задачу по вовлечению бизнеса могут взять на себя негосударственные пенсионные фонды, поскольку они способны предложить удобные механизмы, минимизирующие затраты времени и ресурсов для небольших компаний. Реализация этих мер возможна через внесение изменений в законодательство. Для работодателей необходимо расширить стимулы. В качестве примера он предложил снизить платежи в Социальный фонд для компаний, которые направляют средства на поддержку работников через НПФ.

С 2026 года действует льгота для работодателей, софинансирующих пенсионные договоры сотрудников. В соответствии с законодательством взносы работодателей по программе учитываются в размере, не превышающем 12% от суммы расходов на оплату труда. Эта сумма не облагается страховыми взносами. Пенсионные взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения могут уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, но не более 12% от расходов на оплату труда в совокупности с другими платежами.

При изменении условий договора или его расторжении ранее включенные в расходы взносы подлежат налогообложению. До 2014 года в России существовала накопительная часть пенсии, которую можно было переводить в НПФ, сейчас она заморожена, но с 2024 года ее можно перевести в программу долгосрочных сбережений. Объем привлеченных средств в ПДС на июнь 2026 года составил около 1 трлн рублей.

По прогнозу заместителя министра финансов Ивана Чебескова, к 2030 году объем может превысить 4,5 трлн рублей, причем минимум половину должны составить личные взносы граждан. Целевая задача - довести вложения по ПДС до 1% от ВВП. На начальном этапе важно предусмотреть льготы и стимулы для компаний, чтобы участие в программах не приводило к росту их финансовых обязательств. Программа долгосрочных сбережений стартовала в 2024 году как накопительно-сберегательный продукт с государственным участием.

Чтобы получить господдержку, достаточно вносить минимум 2000 рублей в год. Государство софинансирует взносы в течение 10 лет, а выплаты доступны через 15 лет или при достижении пенсионного возраста. Развитие корпоративных пенсионных программ может стать ключевым драйвером роста пенсионных активов в России. Сейчас совокупный объем пенсионных активов составляет 9,7 трлн рублей, или 4,8% от ВВП.

В развитых странах соотношение пенсионных активов к ВВП доходит до 200%. Доля населения, охваченного пенсионными программами в России, менее 8%, корпоративными - около 5%, тогда как в развитых странах этот показатель достигает 50% и выше. При увеличении охвата до 20% объем пенсионных резервов может вырасти до 30 трлн рублей. Корпоративные пенсионные программы доказали свою эффективность в мировой практике и представляют собой второй уровень пенсионных накоплений





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