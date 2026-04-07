Азербайджан: Почему сухопутные границы остаются закрытыми?

📆4/7/2026 10:47 PM
📰Известия
Азербайджан продолжает держать закрытыми сухопутные границы, ссылаясь на коронавирус и угрозы безопасности, несмотря на завершение пандемии. В статье анализируются причины этого решения, его последствия для экономики и населения, а также возможные геополитические факторы.

Азербайджан остается единственной страной в мире, которая, несмотря на завершение пандемии, продолжает держать свои сухопутные границы закрытыми для граждан под предлогом борьбы с коронавирус ом и предполагаемых угроз безопасности. Местные депутаты регулярно, каждые три месяца, продлевают это решение, последнее из которых было принято в марте. При этом власти воздерживаются от предоставления конкретных объяснений, кроме общих упоминаний о необходимости соблюдения мер безопасности.

Издание Известия провело расследование, пытаясь выяснить истинные причины этой затянувшейся блокады. Сухопутные границы были закрыты в апреле 2020 года, когда мир столкнулся с пандемией COVID-19. Это решение затронуло все соседние страны: Россию, Грузию, Армению, Турцию и Иран. В то время эта мера казалась оправданной, но с тех пор, как большинство стран мира открыли свои границы, Азербайджан остался исключением. Парламентарии, продлевая карантинный режим, не предоставляют никаких комментариев. Всемирная организация здравоохранения еще в 2023 году объявила о завершении пандемии, а азербайджанский Минздрав перестал публиковать ежедневные отчеты о заболеваемости ковидом. В заявлении 2025 года было указано, что в стране завершена массовая вакцинация, а COVID-19 оценивается на уровне сезонных респираторных вирусов. В редких случаях из правил делаются исключения. Например, во время конфликта между США/Израилем и Ираном Азербайджан открыл участок границы и пропустил беженцев, включая российских дипломатов. Однако в целом закрытие границ серьезно повлияло на миграционные потоки и внутриэкономическую ситуацию. До пандемии, в 2019 году, из Азербайджана в Россию въехало 1,1 млн человек, но в прошлом году эта цифра сократилась до 430 тысяч, уступив первенство по количеству поездок в Россию Армении. Закрытие границ привело к значительным изменениям в экономике приграничных районов. Местные жители, ранее зарабатывавшие на мелкой торговле и разнице цен, столкнулись со снижением доходов и переезжают в крупные города в поисках работы. Также усложнились семейные связи: этнические азербайджанцы, живущие в соседних странах, теперь вынуждены летать самолетом, что увеличивает стоимость поездок и делает невозможным присутствие на важных семейных событиях. Туристический сектор также понес убытки, так как туристы из соседних стран вынуждены теперь летать, а не приезжать на автомобилях, что привело к снижению посещаемости и значительным финансовым потерям. Главный вопрос заключается в причинах сохранения закрытых границ. Президент Ильхам Алиев в своих выступлениях упоминает не только коронавирус, но и некие «исходящие извне угрозы», не вдаваясь в подробности. По мнению аналитиков, блокада может быть связана с событиями в Карабахе. После войны 2020 года и полного установления контроля над регионом в 2023 году, ситуация в регионе, возможно, продолжает оказывать влияние на политику безопасности

Азербайджан Границы Коронавирус Безопасность Карабах

 

