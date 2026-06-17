Администрация Трампа обсуждает планы платного военного сопровождения судов в Ормузском проливе

В Вашингтоне рассматривают варианты возобновления прохода судов через Ормузский пролив, включая систему платного сопровождения танкеров кораблями ВМС США с привлечением европейских партнёров для обеспечения морской безопасности.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает различные варианты обеспечения свободной навигации в Ормуз ском проливе, включая предложение об организации платного сопровождения танкеров военными кораблями ВМС США .

По данным издания Politico, ссылающегося на источники в администрации, одна из обсуждаемых концепций предполагает создание системы ускоренного прохода через пролив за определённую плату, возможно, с военным эскортом, что ассоциируется с моделью VIP-сервиса для судоходства. В качестве дополнительной меры рассматривается возможность обязать американские страховые компании покрывать риски для танкеров, используя для этого механизм Закона об оборонном производстве.

Как отмечает издание, ключевой целью этой инициативы является создание условий для того, чтобы такие страны, как Франция и Великобритания, а также другие государства, могли увеличить своё присутствие в Персидском заливе, взять на себя часть ответственности за морскую безопасность и тем самым усилить сдерживающее воздействие на Иран. В случае если существующие переговоры с Тегераном не увенчаются успехом, есть вероятность подключать к патрулированию пролива военно-морские силы европейских стран. На текущий момент, по словам источников, окончательных решений по этим вопросам ещё не принято.

Ранее, как сообщал телеканал CNN со ссылкой на данные разведки США, в Вашингтоне оценили ситуацию как фактическую передачу контроля над Ормузским проливом Ирану, что подчёркивает стратегическую важность торгового пути и связанные с ним риски для глобальной энергетической безопасности. Это событие происходит на фоне продолжающихся напряжённых отношений между Соединёнными Штатами и Ираном, где контроль над ключевыми морскими узлами остаётся центральным элементом геополитического противостояния





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Иран Танкеры Ормуз США

United States Latest News, United States Headlines