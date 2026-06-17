Администрация Трампа обсуждает планы по возобновлению судоходства через Ормузский пролив

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает меры по восстановлению движения судов через Ормузский пролив, включая платное военное сопровождение и обязательное страховое покрытие. Идеи также предполагают вовлечение европейских партнёров в обеспечение безопасности в регионе.

Чиновники администрации президента США Дональда Трамп а рассматривают различные варианты возобновления безопасного судоходства через Ормузский пролив, сообщает Politico со ссылкой на источники. Среди обсуждаемых мер - план по платному сопровождению танкеров, возможно, кораблями ВМС США, который сравнивается с концепцией VIP-прохода.

Также рассматривается возможность применения Закона об оборонном производстве для обязательного обеспечения страхового покрытия американскими страховыми компаниями судов, проходящих через пролив. По словам источников, идея взимания платы за ускоренный проход направлена также на вовлечение европейских стран, таких как Франция и Великобритания, в обеспечение морской безопасности в Персидском заливе, что создало бы дополнительный сдерживающий фактор для Ирана.

Напоминается, что после ударов по объектам на территории Ирана в конце февраля судоходство через Ормузский пролив практически остановилось, что привело к росту цен на топливо во многих странах. При этом МИД Ирана ранее заявлял, что по Memoriam, планируемому к подписанию с США, Тегеран обязуется обеспечивать безопасное судоходство в проливе и планирует брать плату за сопутствующие услуги, но не взимать пошлины за проход





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