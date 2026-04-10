Администрация США предупреждает о недопустимости использования инсайдерской информации для биржевых спекуляций

СШАДональд ТрампИнсайдерская Информация
📆4/10/2026 12:09 PM
📰meduzaproject
Белый дом предостерегает сотрудников от использования служебного положения для получения прибыли на биржах и рынках прогнозирования, после подозрений в торговле инсайдерской информацией, связанной с политическими событиями и колебаниями цен на нефть. Разосланное администрацией уведомление последовало за серией подозрительных операций и ставками, предвещавшими важные политические решения.

Администрация президента США направила своим сотрудникам предостережение о недопустимости использования служебного положения для спекуляций на биржах или ставок на рынках прогнозов. Соответствующее уведомление, по данным американских СМИ, включая Bloomberg и The Wall Street Journal, было разослано персоналу администрации Дональда Трампа еще 24 марта.

Этот шаг последовал в преддверии публикации президентом США Дональдом Трампом поста о «продуктивных переговорах» с Ираном, после которого цены на энергоносители продемонстрировали стремительное снижение. В тот же период, на Нью-Йоркской бирже было зарегистрировано свыше 6200 транзакций с фьючерсами на нефть Brent и WTI, общая стоимость которых оценивается примерно в 850 миллионов долларов. Эта ситуация вызывает вопросы о возможном использовании инсайдерской информации для извлечения финансовой выгоды. Данная ситуация акцентирует внимание на этических аспектах деятельности государственных служащих и потенциальных рисках, связанных с доступом к конфиденциальной информации.\В ночь на 8 апреля, незадолго до объявления о достижении соглашения о двухнедельном перемирии между США и Ираном, с ряда анонимных учетных записей были сделаны ставки на соответствующее событие на платформе прогнозирования Polymarket. Этот пример подчеркивает риски, связанные с рынками предсказаний, где участники могут делать ставки на широкий спектр событий, включая политические и военные. Вопросы охватывают широкий спектр вопросов, от возможности прекращения пребывания Владимира Путина на посту президента в 2026 году до сроков окончания российско-украинского конфликта. Подобные ситуации, как отмечает AP, имели место и ранее. В частности, в январе на Polymarket были сделаны ставки, принесшие значительную прибыль, связанные с предполагаемой американской операцией по захвату и вывозу президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Эти же учетные записи впоследствии делали ставки и на события, связанные с войной в Иране. Случаи использования инсайдерской информации на рынках прогнозов вызывают серьезные опасения и требуют тщательного расследования, особенно когда речь идет о политических событиях, которые могут оказать существенное влияние на финансовые рынки. Данный прецедент поднимает вопрос о необходимости более строгого контроля и регулирования подобных платформ для защиты от манипуляций и недобросовестной игры. \Белый дом официально отвергает любые обвинения в использовании инсайдерской информации для извлечения прибыли на биржах и рынках прогнозирования. Представитель администрации Трампа, Дэвис Ингл, в интервью BBC News заявил, что любые предположения о причастности должностных лиц администрации к подобной деятельности, не подкрепленные доказательствами, являются необоснованными и безответственными. Он подчеркнул приверженность государственных служащих этическим нормам, запрещающим использование конфиденциальной информации. Ингл также отметил, что единственным приоритетом президента Трампа является «наилучший интерес американского народа». При этом следует учитывать, что война с Ираном, начатая США и Израилем 28 февраля, привела к резкому росту мировых цен на энергоносители. Объявление о перемирии с Ираном вызвало мгновенное падение цен на нефть и рост котировок на американских и европейских биржах. Данные события демонстрируют влияние политических решений на финансовые рынки и подчеркивают необходимость прозрачности и соблюдения этических норм в сфере государственных отношений. Аналитики отмечают, что перемирие может оказаться недолговечным, и возможна дальнейшая эскалация конфликта

