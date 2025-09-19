Head Topics

Аделия Петросян о своей короткой программе на отборочном турнире Олимпиады-2026: «Нормально»

Спорт Новости

Аделия Петросян о своей короткой программе на отборочном турнире Олимпиады-2026: «Нормально»
Аделия ПетросянОлимпийские ИгрыФигурное Катание
  • 📰 GazetaRu
  • ⏱ Reading Time:
  • 36 sec. here
  • 7 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 35%
  • Publisher: 63%

Российская фигуристка Аделия Петросян поделилась своим мнением о короткой программе на отборочном турнире Олимпиады-2026 в Пекине.

Российская фигуристка Аделия Петросян сдержанно оценила свою короткую программу на отборочном турнире Олимпийских игр 2026 года в Пекин е. Спорт сменка, демонстрируя чистое исполнение каскада тройной флип + тройной тулуп, допустила оплошность на тройном лутце. В комнате Kiss and Cry она прокомментировала свой прокат одним словом: «Нормально». За выступление Аделия завоевала 68,72 балла, что на текущий момент позволяет ей занимать первое место в турнирной таблице. «Газета.

Ru» предоставляет текстовую онлайн-трансляцию соревнований. 20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. В нейтральном статусе от России на турнире выступят только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Нейтральный статус от ISU также получили Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числятся запасными. Российские спортивные пары и танцевальные дуэты допущены не были. Ранее в Пекине разрешили фанатам фигуристки Аделии Петросян вынести баннер на русском языке.

Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

GazetaRu /  🏆 6. in RU

Аделия Петросян Олимпийские Игры Фигурное Катание Пекин Нейтральный Статус

 

Россия Последние новости, Россия Последние новости

Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей

Испания может бойкотировать ЧМ-2026, если туда выйдет ИзраильИспания может бойкотировать ЧМ-2026, если туда выйдет ИзраильСборная Испании может бойкотировать ЧМ-2026, если туда выйдет Израиль
Прочитайте больше »

Российская фигуристка травмировалась перед отборочным турниром Олимпиады-2026Российская фигуристка травмировалась перед отборочным турниром Олимпиады-2026Фигуристка Горбачева травмировалась перед отборочным турниром Олимпиады-2026
Прочитайте больше »

Петросян без падений откатала произвольную программу на тренировке перед олимпийским отбором. Она не заходила на элементы ультра-сиПетросян без падений откатала произвольную программу на тренировке перед олимпийским отбором. Она не заходила на элементы ультра-сиПетросян в нейтральном статусе выступит на квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2026 в Пекине.
Прочитайте больше »

Александр Энберт: «Думаю, Петросян может рассчитывать на топ-3 в мировом фигурном катании. В техническом плане она топ-1»Александр Энберт: «Думаю, Петросян может рассчитывать на топ-3 в мировом фигурном катании. В техническом плане она топ-1»19-21 сентября в Пекине пройдет отборочный турнир к Олимпиаде-2026 с участием российских фигуристов.
Прочитайте больше »

«Мы надеялись, что российские пары допустят». Они перешли в Армению после двух лет карантина«Мы надеялись, что российские пары допустят». Они перешли в Армению после двух лет карантинаАкопова и Рахманин в гонке за Милан-2026.
Прочитайте больше »

Луна Хендрикс: «Невероятно горжусь тем, какого уровня я достигла на тренировках – это мой пик. Надеюсь, упорный труд окупится»Луна Хендрикс: «Невероятно горжусь тем, какого уровня я достигла на тренировках – это мой пик. Надеюсь, упорный труд окупится»19-21 сентября бельгийская фигуристка выступит в Пекине на отборочном турнире к Олимпийским играм-2026.
Прочитайте больше »



Render Time: 2025-09-20 17:49:06