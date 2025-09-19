Российская фигуристка Аделия Петросян поделилась своим мнением о короткой программе на отборочном турнире Олимпиады-2026 в Пекине.

Российская фигуристка Аделия Петросян сдержанно оценила свою короткую программу на отборочном турнире Олимпийских игр 2026 года в Пекин е. Спорт сменка, демонстрируя чистое исполнение каскада тройной флип + тройной тулуп, допустила оплошность на тройном лутце. В комнате Kiss and Cry она прокомментировала свой прокат одним словом: «Нормально». За выступление Аделия завоевала 68,72 балла, что на текущий момент позволяет ей занимать первое место в турнирной таблице. «Газета.

Ru» предоставляет текстовую онлайн-трансляцию соревнований. 20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. В нейтральном статусе от России на турнире выступят только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Нейтральный статус от ISU также получили Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числятся запасными. Российские спортивные пары и танцевальные дуэты допущены не были. Ранее в Пекине разрешили фанатам фигуристки Аделии Петросян вынести баннер на русском языке.





GazetaRu / 🏆 6. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Аделия Петросян Олимпийские Игры Фигурное Катание Пекин Нейтральный Статус

Россия Последние новости, Россия Последние новости

Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей

Испания может бойкотировать ЧМ-2026, если туда выйдет ИзраильСборная Испании может бойкотировать ЧМ-2026, если туда выйдет Израиль

Прочитайте больше »

Российская фигуристка травмировалась перед отборочным турниром Олимпиады-2026Фигуристка Горбачева травмировалась перед отборочным турниром Олимпиады-2026

Прочитайте больше »

Петросян без падений откатала произвольную программу на тренировке перед олимпийским отбором. Она не заходила на элементы ультра-сиПетросян в нейтральном статусе выступит на квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2026 в Пекине.

Прочитайте больше »

Александр Энберт: «Думаю, Петросян может рассчитывать на топ-3 в мировом фигурном катании. В техническом плане она топ-1»19-21 сентября в Пекине пройдет отборочный турнир к Олимпиаде-2026 с участием российских фигуристов.

Прочитайте больше »

«Мы надеялись, что российские пары допустят». Они перешли в Армению после двух лет карантинаАкопова и Рахманин в гонке за Милан-2026.

Прочитайте больше »

Луна Хендрикс: «Невероятно горжусь тем, какого уровня я достигла на тренировках – это мой пик. Надеюсь, упорный труд окупится»19-21 сентября бельгийская фигуристка выступит в Пекине на отборочном турнире к Олимпийским играм-2026.

Прочитайте больше »