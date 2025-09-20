Российская фигуристка Аделия Петросян завоевала золотую медаль на олимпийской квалификации в Пекине, гарантировав себе участие в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане. Эксперты и коллеги по спорту выражают восхищение ее выступлением и предрекают ей дальнейшие успехи.

Елена Радионова: «Ждем от Аделии Петросян на следующих стартах четверные прыжки. Для начала сезона это был отличный прокат». Российская фигуристка Аделия Петросян завоевала золотую медаль на олимпийской квалификации в Пекине, обеспечив себе место на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане. Важно отметить, что в своей программе спорт сменка не включала элементы ультра-си, что делает ее победу еще более впечатляющей, учитывая уровень конкуренции и значимость соревнований.

Поздравления в адрес Аделии сыпятся со всех сторон, подчеркивая ее уверенное и заслуженное первое место. Сама Радионова, комментируя выступление Петросян, отметила, что катание было абсолютно достойным и уверенным. Она подчеркнула, что фигуристка проявила невероятную силу духа, не поддавшись давлению и не дрогнув в непростой соревновательной ситуации. Аделия показала целеустремленность, приехав за победой и добившись ее. Евгений Плющенко, известный тренер и бывший фигурист, также выразил свой восторг по поводу победы Петросян, назвав ее «шикарной и большой новостью». Плющенко подчеркнул важность фигурного катания для России, отметив, что это наш вид спорта, в котором мы можем успешно конкурировать со всем миром. Он выразил уверенность в готовности российских спортсменов к новым вызовам. Илья Авербух, еще один уважаемый специалист в мире фигурного катания, отметил, что сомнений в прохождении Петросян квалификационного отбора практически не было, но победа была важна для уверенности и дальнейшего продвижения. Он подчеркнул психологическую составляющую успеха, отметив, что победа дает спортсмену дополнительный импульс и мотивацию. Ирина Слуцкая, легендарная российская фигуристка, выразила уверенность в успехе не только Аделии Петросян, но и других российских спортсменов, в частности, Гуменника. Слуцкая убеждена, что они принесут России не только победы, но и завоюют места на Олимпийских играх, что является важным фактором для представления страны на международной арене. Радионова также прокомментировала выступление Гуменника, назвав его идеальным и оценив прокат на пять с плюсом. Она пожелала спортсмену успешного выступления в произвольной программе, отметив его мастерство и готовность к дальнейшим свершениям. Она выразила надежду, что Гуменник продемонстрирует такой же высокий уровень мастерства и в произвольной программе, чтобы обеспечить себе и стране достойные результаты. Важно отметить, что данная победа Аделии Петросян имеет большое значение не только для нее самой, но и для российского фигурного катания в целом. Она демонстрирует высокий уровень подготовки российских спортсменов и их способность конкурировать на международной арене. Эта победа является стимулом для дальнейшего развития фигурного катания в России и вдохновляет молодое поколение спортсменов





Аделия Петросян Фигурное Катание Олимпийская Квалификация Олимпиада-2026 Россия

