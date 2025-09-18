Аделия Петросян и Петр Гуменник: Несмотря на подводные камни, российские фигуристы идут к Олимпийским играм

Аделия Петросян и Петр Гуменник выдвигают свои кандидатуры на участие в зимних Олимпийских играх в Милане несмотря на препятствия, созданные ISU. Также в материале подробно описывается травмы спортсменов, трудности с программой у Гуменника и тонкости оценочной системы, которая будет действовать на Олимпиаде. В тексте также подробно описано квалификационное соревнование в Пекине.

Сохранить спокойствие в ситуации, когда на кону участие в зимних Олимпийских играх в Милане, – задача не из легких для российских спорт сменов. ISU – единственная международная федерация, которая позволила россиянам принимать участие в турнире, пусть и с ограничениями. Однако Аделии Петросян и Петру Гуменнику есть повод для беспокойства.

Несмотря на уверенные заявления специалистов о том, что российские фигуристы не имеют конкурентов, квалификация на главный старт четырёхлетия будет непростой. Одна из причин - травмы.Накануне первого тренировочного дня в Пекине спортсмены получили тревожные новости. Аделия Петросян, по информации «Спорт-экспресса», повредилась, что помешало ей стабильно готовиться к отбору и набрать форму для исполнения ультра-си элементов. Рассматривался даже вариант замены на Алину Горбачёву, однако и у неё обнаружено было повреждение - во время сборов во Франции фигуристка порезала ногу. Лишь сегодня утром стало известно, что тренерская бригада решила отправить Алину и Федченко в Пекин в качестве зрителей. Горбачёва перед вылетом пожелала удачи как Аделии Петросян, так и Петру Гуменнику. Актуальная ситуация с Аделией - сюрприз для всех. Несмотря на отказ ISU без объяснения причин от фигуристки, история переиначивается: на первой официальной тренировке перед стартом Петросян появилась вместе со своим наставником, Этери Тутберидзе, ведь её никто не может запретить находиться на льду - она официально аккредитованный тренер, но уже не российской команды, а грузинской. Что Аделии удалось продемонстрировать на тренировке корреспонденты российских СМИ с места событий передают то, что Аделия опубликовала два чистых прогона - на утренней тренировке чисто исполнила короткую программу, на дневной справилась с произвольной. Набор максимально стабильный и надёжный – короткая программа без тройного акселя, произвольная – без четверных. И всё же бить тревогу рано. Если у Аделии действительно недавно было повреждение, лишний риск с нестабильными ультра-си на этом этапе совершенно ни к чему. Весь имеющийся арсенал нужно готовить к Милану. У Петра Гуменника в Пекине будет крепкая опора в лице своего тренера Вероники Дайнеко. Специалист, которая воспитала из фигуриста одного из топов российского одиночного мужского катания, точно сможет направить его в нужное русло. Однако стоит помнить, что не всё зависит от наставницы. Незадолго до турнира Гуменник испытывал проблемы с программами – одну даже пришлось менять на прошлогоднюю. Метания Пети с постановками продолжались до последнего. Причём пробелы есть как в короткой, так и произвольной программах. Постановка Даниила Глейхенгауза по фильму «Парфюмер» сделана неплохо, однако аудиторией она была оценена как слишком прямолинейная, скудная на скрытые смыслы и интересные находки. Несчастный платок — символ того, что Даниил Маркович не стал копать глубоко и создал жест «в лоб», что не всегда хорошо. Кроме того, это может быть опасно, ведь получить штраф за реквизит очень легко в случае ошибки. А вот у программы Ильи Авербуха проблема противоположная — слишком философски и… слишком пусто. При всём уважении к мэтру, но необходимость в либретто — сигнал к тому, что есть серьёзные недоработки по части хореографии. Поэтому было принято решение вернуть прошлогоднего «Онегина». Одно из двух: программа может зайти иностранной публике, знакомой с творчеством Александра Сергеевича Пушкина, или вызвать полное недоумение. Одним словом, кот в мешке. А ведь очень важно произвести правильное впечатление на судей, потому что нет никаких сомнений, что знакомых российскому зрителю 300+ баллов никто не увидит. Зарубежные арбитры мгновенно забудут юниорские победы Гуменника на стартах ISU: Петя брал золото на трёх этапах Гран-при, в финале серии становился обладателем серебра, а на юношеском чемпионате мира выигрывал бронзу. Оценки Гуменника станут лакмусовой бумажной в его дисциплине – в дальнейшем российских одиночников будут судить с той же строгостью, что и Петю. Фигурист может потерять как на прыжках (если будут хоть малейшие намёки на недокруты, с которыми он так долго боролся), так и на дорожке шагов – получить максимальный четвёртый уровень будет сложно, а уж то, на какой уровень поставят артистизм спортсмена, — сплошная загадка. Тем не менее волноваться тоже рано: Гуменник — один из самых сбалансированных фигуристов России, в его способностях можно быть уверенным, осталось надеяться, что справедливость восторжествует и его оценят по достоинству, а не по цифрам в разрушенном рейтинге из-за бана ISU. Сам же Пётр предпочитает волноваться как можно меньше. Фигурист прилетел из родного Петербурга в Пекин аккурат во время первой тренировки у мужчин и решил отвлечься в первый день – выспался и погулял по городу. Его первый выход на лёд состоится завтра, 19 сентября, а короткая программа у мужчин стартует только в субботу





