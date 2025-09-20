Аделия Петросян завоевала путевку на Олимпиаду-2026: восторженные отзывы и ожидания

Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла олимпийскую квалификацию в Пекине и обеспечила себе место на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Известные деятели фигурного катания выражают восхищение ее выступлением и отмечают заслуженную победу. Ожидания от спортсменки высоки, и в будущем ожидаются включение более сложных элементов.

Елена Радионова : «Ждем от Петросян на следующих стартах четверные прыжки. Для начала сезона это был отличный прокат». Российская фигуристка Аделия Петросян блестяще выступила на олимпийской квалификации в Пекине, обеспечив себе место на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Важно отметить, что в своем успешном выступлении она не включала элементы ультра-си, демонстрируя безупречное владение базовыми элементами и артистизм, который покорил судей и зрителей.

Поздравления и восторженные отзывы в адрес Петросян со стороны известных деятелей фигурного катания, таких как Елена Радионова, Евгений Плющенко, Илья Авербух и Ирина Слуцкая, подчеркивают значимость ее победы. Елена Радионова, в частности, отметила: «Хочется поздравить Аделию с победой, абсолютно достойное и уверенное катание, заслуженное первое место. Умничка, не дрогнула в такой непростой ситуации, не испугалась, не засомневалась, все сделала четко. Она ехала туда за первым местом и она его заняла». Плющенко охарактеризовал победу Петросян как «шикарную и большую новость! Фигурное катание – наш вид спорта, мы можем соревноваться со всем миром. Мы готовы!». Илья Авербух добавил, что сомнений в прохождении Петросян отборочного турнира не было, но было важно еще и победить. Ирина Слуцкая выразила уверенность в том, что и Гуменник, и Петросян привезут не только победы, но и места на Олимпийские игры, подчеркнув свою уверенность в их способностях. Радионова также поделилась своими впечатлениями о выступлении Гуменника, отметив его идеальное исполнение и пожелав ему успешного проката произвольной программы. В целом, триумф Аделии Петросян на квалификации стал ярким событием, свидетельствующим о высоком уровне российского фигурного катания и его готовности к новым вызовам. Выступление Петросян стало демонстрацией не только технических навыков, но и психологической устойчивости, умения сохранять концентрацию в сложных условиях соревнований. Отсутствие элементов ультра-си в программе, приведшей к победе, подчеркивает важность других компонентов фигурного катания, таких как артистизм, интерпретация музыки и уверенное владение базовыми элементами. Этот успех является результатом упорного труда, преданности своему делу и, безусловно, таланта Аделии Петросян и ее тренерского штаба. Елена Радионова подчеркнула, что ожидает от Петросян улучшения элементов в следующих стартах, подразумевая включение четверных прыжков для дальнейшего совершенствования программы. Это указывает на стремление к постоянному развитию и достижению новых высот, что является неотъемлемой частью спортивной карьеры. Внимание общественности к победе Петросян, освещение ее успеха в средствах массовой информации и поздравления от известных фигур – все это свидетельствует о значимости этой победы для российского фигурного катания. Она вдохновляет молодых спортсменов, укрепляет веру в собственные силы и мотивирует к дальнейшим достижениям. Успех Петросян также является подтверждением высокого уровня подготовки российских фигуристов и конкурентоспособности их на мировой арене. Эта победа – отличный старт для нового олимпийского цикла, предвещающий яркое будущее для российского фигурного катания





Фигурное Катание Аделия Петросян Олимпиада-2026 Квалификация Победа Елена Радионова Евгений Плющенко Илья Авербух Ирина Слуцкая

