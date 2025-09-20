Head Topics

Аделия Петросян завоевала путевку на Олимпиаду-2026: восторженные отзывы и ожидания

Спорт Новости

Аделия Петросян завоевала путевку на Олимпиаду-2026: восторженные отзывы и ожидания
Фигурное КатаниеАделия ПетросянОлимпиада-2026
  • 📰 sportsru
  • ⏱ Reading Time:
  • 136 sec. here
  • 13 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 89%
  • Publisher: 63%

Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла олимпийскую квалификацию в Пекине и обеспечила себе место на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Известные деятели фигурного катания выражают восхищение ее выступлением и отмечают заслуженную победу. Ожидания от спортсменки высоки, и в будущем ожидаются включение более сложных элементов.

Елена Радионова : «Ждем от Петросян на следующих стартах четверные прыжки. Для начала сезона это был отличный прокат». Российская фигуристка Аделия Петросян блестяще выступила на олимпийской квалификации в Пекине, обеспечив себе место на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Важно отметить, что в своем успешном выступлении она не включала элементы ультра-си, демонстрируя безупречное владение базовыми элементами и артистизм, который покорил судей и зрителей.

Поздравления и восторженные отзывы в адрес Петросян со стороны известных деятелей фигурного катания, таких как Елена Радионова, Евгений Плющенко, Илья Авербух и Ирина Слуцкая, подчеркивают значимость ее победы. Елена Радионова, в частности, отметила: «Хочется поздравить Аделию с победой, абсолютно достойное и уверенное катание, заслуженное первое место. Умничка, не дрогнула в такой непростой ситуации, не испугалась, не засомневалась, все сделала четко. Она ехала туда за первым местом и она его заняла». Плющенко охарактеризовал победу Петросян как «шикарную и большую новость! Фигурное катание – наш вид спорта, мы можем соревноваться со всем миром. Мы готовы!». Илья Авербух добавил, что сомнений в прохождении Петросян отборочного турнира не было, но было важно еще и победить. Ирина Слуцкая выразила уверенность в том, что и Гуменник, и Петросян привезут не только победы, но и места на Олимпийские игры, подчеркнув свою уверенность в их способностях. Радионова также поделилась своими впечатлениями о выступлении Гуменника, отметив его идеальное исполнение и пожелав ему успешного проката произвольной программы. В целом, триумф Аделии Петросян на квалификации стал ярким событием, свидетельствующим о высоком уровне российского фигурного катания и его готовности к новым вызовам. Выступление Петросян стало демонстрацией не только технических навыков, но и психологической устойчивости, умения сохранять концентрацию в сложных условиях соревнований. Отсутствие элементов ультра-си в программе, приведшей к победе, подчеркивает важность других компонентов фигурного катания, таких как артистизм, интерпретация музыки и уверенное владение базовыми элементами. Этот успех является результатом упорного труда, преданности своему делу и, безусловно, таланта Аделии Петросян и ее тренерского штаба. Елена Радионова подчеркнула, что ожидает от Петросян улучшения элементов в следующих стартах, подразумевая включение четверных прыжков для дальнейшего совершенствования программы. Это указывает на стремление к постоянному развитию и достижению новых высот, что является неотъемлемой частью спортивной карьеры. Внимание общественности к победе Петросян, освещение ее успеха в средствах массовой информации и поздравления от известных фигур – все это свидетельствует о значимости этой победы для российского фигурного катания. Она вдохновляет молодых спортсменов, укрепляет веру в собственные силы и мотивирует к дальнейшим достижениям. Успех Петросян также является подтверждением высокого уровня подготовки российских фигуристов и конкурентоспособности их на мировой арене. Эта победа – отличный старт для нового олимпийского цикла, предвещающий яркое будущее для российского фигурного катания

Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

sportsru /  🏆 7. in RU

Фигурное Катание Аделия Петросян Олимпиада-2026 Квалификация Победа Елена Радионова Евгений Плющенко Илья Авербух Ирина Слуцкая

 

Россия Последние новости, Россия Последние новости

Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей

Луна Хендрикс: «Невероятно горжусь тем, какого уровня я достигла на тренировках – это мой пик. Надеюсь, упорный труд окупится»Луна Хендрикс: «Невероятно горжусь тем, какого уровня я достигла на тренировках – это мой пик. Надеюсь, упорный труд окупится»19-21 сентября бельгийская фигуристка выступит в Пекине на отборочном турнире к Олимпийским играм-2026.
Прочитайте больше »

Петросян исполнила короткую программу на олимпийском отбореПетросян исполнила короткую программу на олимпийском отбореПетросян занимает первое место после своей короткой программы на отборе ОИ-2026
Прочитайте больше »

Светлана Журова: «Петросян по силам взять золото ОИ, но нужно катать абсолютно чисто. Пример Слуцкой показывает, что малейшую ошибку могут не простить»Светлана Журова: «Петросян по силам взять золото ОИ, но нужно катать абсолютно чисто. Пример Слуцкой показывает, что малейшую ошибку могут не простить»Российская фигуристка Аделия Петросян сегодня представила короткую программу на квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм-2026.
Прочитайте больше »

Энберт о выступлении Петросян: «Отличная программа, отличный прокат. Аделия молодец, на 200% справилась с давлением в этой ситуации»Энберт о выступлении Петросян: «Отличная программа, отличный прокат. Аделия молодец, на 200% справилась с давлением в этой ситуации»Российская фигуристка в нейтральном статусе представила короткую программу на квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2026.
Прочитайте больше »

«ISU не предоставил сигнал якобы из-за санкций. Мы не находимся под санкциями». Тащин о том, почему «Матч ТВ» не показал олимпийский отбор фигуристов«ISU не предоставил сигнал якобы из-за санкций. Мы не находимся под санкциями». Тащин о том, почему «Матч ТВ» не показал олимпийский отбор фигуристовСегодня в Пекине прошли короткие программы фигуристов в рамках квалификационных соревнований к Олимпиаде-2026.
Прочитайте больше »

Бельгийская фигуристка Хендрикс отказалась говорить о Петросян на отборе ОИБельгийская фигуристка Хендрикс отказалась говорить о Петросян на отборе ОИФигуристка Хендрикс отказалась разговаривать о Петросян на отборе к ОИ-2026
Прочитайте больше »



Render Time: 2025-09-21 13:23:57