Адвокат из Москвы задержан за многомиллионное мошенничество

Член Адвокатской палаты Москвы Александр Карабанов обвиняется в хищении 2 миллионов рублей у предпринимателя, пообещав помочь ему в деле, связанном с Концерном Калашников.

Столичное адвокатское сообщество потрясено новостью о задержании одного из своих представителей. Член Адвокатской палаты Москвы Александр Карабанов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Данная информация была официально подтверждена пресс-службой Следственного комитета Российской Федерации. Ситуация выглядит особенно резонансной, так как человек, призванный защищать закон и права граждан, сам оказался обвинен в совершении тяжкого преступления, используя свой профессиональный статус для личного обогащения. Согласно материалам следствия, события начали развиваться в ноябре 2024 года. Жертвой обмана стал генеральный директор одной из коммерческих организаций.

Ранее в отношении этого предпринимателя было возбуждено уголовное дело, связанное с предполагаемыми махинациями при поставках различной продукции для нужд известного государственного предприятия — АО Концерн Калашников. Находясь в уязвимом психологическом состоянии из-за угрозы реального тюремного заключения, руководитель организации стал легкой мишенью для манипуляций. Александр Карабанов, используя свои связи и авторитет адвоката, убедил клиента в том, что обладает реальными возможностями повлиять на ход следствия и помочь ему полностью избежать уголовной ответственности. Схема обмана была выстроена классическим образом.

Карабанов заявил, что для решения вопроса необходимо передать определенные денежные средства высокопоставленным должностным лицам следственных органов. Общая сумма, которую адвокат запросил у предпринимателя, составила 7 миллионов рублей. В качестве подтверждения серьезности своих намерений и для начала работы Карабанов потребовал первоначальный аванс в размере 2 миллионов рублей. По заверениям задержанного, эти деньги должны были стать первым этапом в цепочке подкупа чиновников, которые якобы могли изменить квалификацию преступления или вовсе закрыть дело.

Развязка наступила 26 ноября 2024 года. В этот день в помещении коллегии адвокатов, расположенном на улице Маросейка в самом центре Москвы, состоялась встреча Карабанова с заявителем. Именно там адвокат получил обещанный аванс в размере 2 миллионов рублей. Однако, как установило следствие, никаких намерений передавать эти средства кому-либо из сотрудников правоохранительных органов у Карабанова не было.

Более того, он не обладал никакими реальными рычагами влияния на результаты расследования дела о поставках для Концерна Калашников. Полученные деньги адвокат просто присвоил, распорядившись ими по своему личному усмотрению. В настоящее время Следственный комитет продолжает сбор доказательств по делу. В отношении Александра Карабанова предъявлено официальное обвинение в мошенничестве.

Следствие проверяет версию о том, были ли и другие жертвы у данного адвоката, который, по всей видимости, систематически использовал доверие своих клиентов для вымогательства крупных сумм денег. Эта история ставит серьезный вопрос о необходимости усиления контроля за профессиональной этикой в адвокатской среде и более тщательной проверки деятельности лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации и уязвимым людям. Данный инцидент наносит серьезный удар по репутации всей Адвокатской палаты Москвы. Когда защитник закона превращается в преступника, подрывается доверие к правовой системе в целом.

Теперь Карабанову предстоит ответить перед судом за свои действия, и ему грозит суровое наказание, предусмотренное статьей о мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранительные органы напоминают гражданам, что любые попытки договориться с должностными лицами через посредников, даже если ими являются адвокаты, зачастую оказываются продуманной аферой





