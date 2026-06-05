Адвокат Виталий Каспаров заявил о серьезных медицинских проблемах, возникших у его клиента Филиппа Россы во время содержания под стражей. По данным защиты, в марте у Россы было диагностировано воспаление легких, после чего развились осложнения.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации его адвокат Виталий Каспаров , заявив о серьезных медицинских проблемах, возникших во время содержания под стражей.

По данным защиты, в марте у Филиппа Россы было диагностировано воспаление легких, после чего развились осложнения. Среди последствий адвокат назвал практически полную потерю слуха на одно ухо, а также нарушения работы дыхательной системы и признаки гипоксии. Дополнительно сторона защиты указывает, что в условиях СИЗО невозможно провести полноценное медицинское обследование, необходимое для дальнейшего лечения. Басманный суд Москвы ранее продлил содержание под стражей в отношении Россы до 5 августа.

Ему предъявлены обвинения по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также по статье о нарушении авторских прав (ч. 2 ст. 146 УК РФ). Фигурант дела вину не признает, при этом защита настаивает на наличии соглашений, фиксирующих отсутствие взаимных претензий, включая финансовые. Речь шла о сумме, которую истец квалифицировал как неосновательное обогащение. Однако заявление оставили без движения еще в конце апреля - причиной стала неуплата государственной пошлины





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