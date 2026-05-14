Адвокат Сафонова: Анастасии нет новых требований, все деньги на счету ребенка

Адвокат вратаря "ПСЖ" и сборной России Матвея Сафонова Андрей Крючков сообщил, что со стороны бывшей жены футболиста Анастасии нет новых требований, и все деньги хранятся на счету ребенка. В 2025 году футболист по итогам нескольких судебных процессов погасил все долги по алиментам, которые составляли более 66 миллионов рублей.

Адвокат вратаря " ПСЖ " и сборной России Матвея Сафонова Андрей Крючков сообщил "Матч ТВ", что со стороны бывшей жены футбол иста Анастасии нет новых требований, и все деньги хранятся на счету ребенка.

В 2025 году футболист по итогам нескольких судебных процессов погасил все долги по алиментам, которые составляли более 66 миллионов рублей. В январе Крючков сообщил, что сторона игрока подала заявление о злоупотреблении правом со стороны Анастасии, так как она пытается дважды взыскать судебные расходы на своих представителя. — В Никулинском районном суде в прошлом месяце был процесс по истребованию с Анастасии сведений о тратах по алиментам, которые Матвей выплачивал.

При рассмотрении дела представитель Анастасии представила все документы, в связи с этим вопрос о продолжении судебного процесса отпал, поскольку мы получили сведения, что все денежные средства хранятся на счете ребенка. — Нет ли опасений, что перед решающими матчами сезона не последует новых исков и заявлений, чтобы дестабилизировать состояние Сафонова? — Никто не может сказать, что подобного не будет. Но судя по тому, как они действуют, подавая все новые и новые иски, такой вариант я не исключаю.

— Сколько на сегодняшний день подано исков в адрес Матвея, сколько ведется судебных дел? — Месяца три назад у нас было 14 процессов. На сегодняшний день часть из них завершились, поскольку мы закрываем практически все вопросы, которые имелись раньше. — Новые финансовые требования со стороны бывшей супруги есть? — Пока нет, — сказал Крючков "Матч ТВ"





sportbox / 🏆 28. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Анастасия Матвея Сафонова Адвокат Иски Долги Алименты ПСЖ Злоупотребление Правом

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Рейнджерс, 23 января 2025 - итоговый счет 2 : 1 и результаты матчаМанчестер Юнайтед - Рейнджерс, 23 января 2025 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Лига Европы 2024/2025

Read more »

Зенит, 1 июня 2025 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 68 : 66ЦСКА - Зенит, 1 июня 2025 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Единая лига ВТБ 2024/2025

Read more »

Долги по зарплате в России в мае 2025 года достигли ₽1,66 млрдПо данным Росстата, опубликованным 25 июня 2025 года, объем непогашенных долгов по зарплате в России к окончанию мая 2025 года достиг 1 млрд 662,3 млн рублей.

Read more »

Покупка с выгодой. На банкротных торгах покупателей интересует спецтехникаСредний чек активов, размещённых на маркетплейсе Portal DA в 2025 году, достиг 32,7 млн рублей, а объём сделок — 8,66 млрд

Read more »

ВТБ: рынок сбережений за год вырос на 15%Рынок сбережений в России по итогам 2025 года достигнет 66 трлн рублей, увеличившись на 15%.

Read more »

Ozon по итогам 2025 года сократил чистый убыток в 66 разМаркетплейс Ozon по итогам 2025 года сократил чистый убыток по МСФО в 66 раз — до 0,9 млрд руб. с 59,4 млрд руб. годом ранее, следует из отчета компании.

Read more »