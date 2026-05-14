Адвокат Сафонова: Анастасии нет новых требований, все деньги на счету ребенка

📆5/14/2026 6:56 AM
📰sportbox
Адвокат вратаря "ПСЖ" и сборной России Матвея Сафонова Андрей Крючков сообщил, что со стороны бывшей жены футболиста Анастасии нет новых требований, и все деньги хранятся на счету ребенка. В 2025 году футболист по итогам нескольких судебных процессов погасил все долги по алиментам, которые составляли более 66 миллионов рублей.

Адвокат вратаря " ПСЖ " и сборной России Матвея Сафонова Андрей Крючков сообщил "Матч ТВ", что со стороны бывшей жены футбол иста Анастасии нет новых требований, и все деньги хранятся на счету ребенка.

В 2025 году футболист по итогам нескольких судебных процессов погасил все долги по алиментам, которые составляли более 66 миллионов рублей. В январе Крючков сообщил, что сторона игрока подала заявление о злоупотреблении правом со стороны Анастасии, так как она пытается дважды взыскать судебные расходы на своих представителя. — В Никулинском районном суде в прошлом месяце был процесс по истребованию с Анастасии сведений о тратах по алиментам, которые Матвей выплачивал.

При рассмотрении дела представитель Анастасии представила все документы, в связи с этим вопрос о продолжении судебного процесса отпал, поскольку мы получили сведения, что все денежные средства хранятся на счете ребенка. — Нет ли опасений, что перед решающими матчами сезона не последует новых исков и заявлений, чтобы дестабилизировать состояние Сафонова? — Никто не может сказать, что подобного не будет. Но судя по тому, как они действуют, подавая все новые и новые иски, такой вариант я не исключаю.

— Сколько на сегодняшний день подано исков в адрес Матвея, сколько ведется судебных дел? — Месяца три назад у нас было 14 процессов. На сегодняшний день часть из них завершились, поскольку мы закрываем практически все вопросы, которые имелись раньше. — Новые финансовые требования со стороны бывшей супруги есть? — Пока нет, — сказал Крючков "Матч ТВ"

Анастасия Матвея Сафонова Адвокат Иски Долги Алименты ПСЖ Злоупотребление Правом

 

