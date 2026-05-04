Вратарь «Зенита» Денис Адамов прокомментировал победу над ЦСКА, выделив игру Игоря Дивеева и Вани Дркушича. Дивеев забил гол, а Дркушич активно участвовал в атаках.

Вратарь петербургского « Зенит а» Денис Адамов поделился своими впечатлениями от победного матч а 28-го тура Мир РПЛ против ЦСКА , особо отметив вклад Игоря Дивеева и Вани Дркушича.

Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Зенита», продемонстрировав характер и волевые качества команды. Адамов подчеркнул, что игра Дивеева была впечатляющей не только в момент забитого гола, но и в оборонительных действиях, что говорит о его универсальности и полезности для команды. Защитник, ранее выступавший за ЦСКА, сумел сравнять счет на 30-й минуте, что стало поворотным моментом в матче. Этот гол, по мнению Адамова, существенно повлиял на ход игры и вдохновил «Зенит» на дальнейшую победу.

Вратарь выразил искреннюю радость за Дивеева, отметив, что забитый мяч на стадионе бывшего клуба, безусловно, имеет для него особое значение. Адамов также не оставил без внимания активные действия Вани Дркушича, который в концовке матча предпринял отчаянную попытку забить гол, совершив стремительный рывок к воротам соперника. Несмотря на то, что удар Дркушича не достиг цели, вратарь оценил его старание и уверенность в своих силах.

Адамов отметил, что по первым впечатлениям казалось, что мяч все же попал в сетку, но, к сожалению, это оказалось оптической иллюзией. Однако он выразил уверенность, что Дркушич обязательно забьет в ближайших матчах, продемонстрировав свой бомбардирский талант. В целом, Адамов подчеркнул, что игра показала сплоченность команды и готовность бороться за победу до самого конца. Он отметил, что каждый игрок внес свой вклад в успех, и это является залогом дальнейших успехов «Зенита» в чемпионате.

Победа над ЦСКА стала важным шагом на пути к завоеванию чемпионского титула, и команда настроена на продолжение успешной серии.

«Зенит» в настоящее время занимает второе место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 62 очка и отставая от лидирующего «Краснодара» всего на одно очко. Это говорит о напряженной борьбе за чемпионство и о том, что каждый матч имеет решающее значение. В следующем туре, 10 мая, петербуржцы примут на своем поле «Сочи», и эта игра станет важным испытанием для команды.

Адамов и его партнеры по команде будут стремиться к победе, чтобы укрепить свои позиции в турнирной таблице и приблизиться к заветной цели – чемпионскому титулу. Болельщики «Зенита» с нетерпением ждут этого матча и надеются увидеть яркую и зрелищную игру. Напомним, что прямые трансляции матчей РПЛ доступны на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, что позволяет всем любителям футбола следить за развитием событий и поддерживать свои любимые команды.

Победа над ЦСКА стала ярким подтверждением силы и потенциала «Зенита», и команда готова к новым вызовам и победам





