ФСБ опубликовала материалы допроса генерала Вейдлинга, раскрывающие истинное состояние нацистского руководства и крах обороны Берлина в мае 1945 года.

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России открыл доступ к важным архивным документам, которые проливают свет на последние дни существования гитлеровского режима. В центре внимания оказались протоколы допросов генерала Гельмута Вейдлинга, который был назначен командующим обороной Берлин а в самые критические моменты войны.

Согласно этим материалам, в финальный период Великой Отечественной войны высшее руководство нацистской Германии находилось в состоянии полного распада и агонии. Вейдлинг, осознавая абсолютную бессмысленность дальнейшего сопротивления, принял решение капитулировать. В пять часов утра 2 мая 1945 года он вместе со своими подчиненными перешел линию советского фронта. Свое решение военачальник объяснил тем, что любые попытки удержать город были обречены на провал, а самоубийство Адольфа Гитлера фактически освободило немецких офицеров от присяги, которую они давали своему лидеру.

Падение столицы Третьего рейха стало закономерным итогом масштабной Берлинской стратегической наступательной операции. Красная армия продемонстрировала высочайший уровень координации и тактического мастерства. Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов мощными ударами танковых армий фактически замкнули кольцо вокруг Берлина, отрезав город от внешнего мира. В это время регулярные немецкие части в самом городе были практически полностью уничтожены или деморализованы.

Параллельно с этим силы 2-го Белорусского фронта, преодолев Одер под прикрытием массированного артиллерийского огня и дымовых завес, сковали основные силы немецкой 3-й танковой армии. Это стратегическое решение лишило Берлин последней надежды на деблокирование. Немецкий план обороны, который предполагал серию контратак для уничтожения советских группировок, потерпел крах. Группы генерала Венка и генерала Буссе не смогли пробиться к центру, а боевая группа Штайнера, получив приказ двигаться на помощь столице, просто отказалась его выполнять и ушла на запад, чтобы сдаться союзникам.

В итоге город обороняли в основном плохо подготовленные части Фольксштурма и разрозненные подразделения СС. Особый интерес представляют показания Вейдлинга о психологическом и физическом состоянии Адольфа Гитлера. Генерал подробно описал свою последнюю встречу с фюрером, отметив, что тот напоминал живого трупа. По словам Вейдлинга, Гитлер сидел за столом с картами, согнувшись, а его руки не переставали дрожать.

Тихим и едва слышным голосом диктатор излагал свои фантастические планы по спасению Берлина, которые совершенно не соответствовали реальности. Историки подчеркивают, что Гитлер полностью утратил связь с действительностью, воспринимая ситуацию на картах как истину, в то время как реальные события на фронте говорили о полном разгроме вермахта. Вейдлинг признал, что оперативный план, предложенный фюрером, был абсолютно бесперспективен. Острая нехватка боеприпасов, продовольствия и отсутствие надежных оборонительных сооружений сделали сопротивление бессмысленным.

Эта фатальная неадекватность верховного командования привела к неоправданным жертвам среди солдат и мирных жителей немецкой столицы, которые стали заложниками безумных амбиций одного человека. Таким образом, документы ФСБ еще раз подтверждают, что победа Красной армии была неизбежной вследствие системного краха нацистской военной машины





