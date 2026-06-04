Агентная экономика: Александр Ведяхин о роли и перспективах

Петербургский международный экономический форум – площадка, где обсуждаются новые тренды в экономике, определяются перспективы и формулируются смыслы. На полях форума первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин поделился своим видением роли и перспектив набирающей ныне обороты агентной экономики. Агентная экономика – это следующий этап развития цифровой экономики, где искусственный интеллект начинает выполнять сложные многоэтапные задачи, а агентные системы способны самостоятельно планировать задачи, работать с внешними сервисами и выполнять комплексные операции.

Петербургский международный экономический форум – площадка, где обсуждаются новые тренды в экономике, определяются перспективы и формулируются смыслы. На полях форума первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин поделился своим видением роли и перспектив набирающей ныне обороты агентной экономики.

Следующий этап «Когда мы говорим об агентной экономике, речь идёт о следующем этапе развития цифровой экономики, - считает Ведяхин. – Искусственный интеллект начинает выполнять не отдельные команды человека, а сложные многоэтапные задачи. Ещё недавно ИИ в основном помогал человеку: анализировал данные, искал информацию, генерировал текст или изображения. Сейчас происходит переход от «ИИ как интерфейса» к «ИИ как цифровому исполнителю».

Агентные системы способны самостоятельно планировать задачи, работать с внешними сервисами и выполнять комплексные операции. Эти новые способности перестраивают бизнес-процессы и управление. Многие операции, как пояснил Ведяхин, ускоряются, а многие решения принимаются автоматически, что даёт человеку больше времени для стратегических задач.

Мы в Сбере видим это и по практическому спросу со стороны корпоративных клиентов: компании уже переходят от экспериментов к внедрению полноценных AI-платформ, включая решения класса ГигаЧат Бизнес (GigaChat Enterprise), которые позволяют безопасно интегрировать генеративный ИИ и агентные сценарии в реальные бизнес-процессы. Компании, по его словам, ждут от ИИ уже не экспериментов, а роста производительности, ускорения процессов и измеримого экономического эффекта. А потому переходят от пилотных AI-решений к системному внедрению таких технологий.

Агент вместо приложения Первый зампредседателя правления Сбера убеждён, что в агентной экономике со временем может сформироваться модель, которую он назвал «агент вместо приложения». Что это означает? Пользователь ставит задачу, а ИИ-агент самостоятельно выбирает инструменты для её решения, взаимодействует с необходимыми для этого сервисами и доводит процесс до результата. Это меняет сам принцип работы цифровых рынков – компании начинают переходить от продажи отдельных сервисов к предоставлению готового результата.

Они понимают, что их клиентам важен не набор функций, а быстрое и персонализированное решение задачи с минимальным участием человека. Другая тенденция – появление так называемых AI-native компаний. Речь идёт о бизнесах, изначально построенных вокруг ИИ и агентных систем. Они способны быстрее масштабироваться, потому что аналитика, поддержка, документооборот и разработка во многом выполняются автономными системами.

Скорость увеличивается Главный эффект от внедрения агентных систем связан не только с автоматизацией отдельных операций, а с изменением скорости работы компаний. Агентные системы позволяют быстрее анализировать данные, готовить сценарии решений и координировать процессы внутри организаций. Наиболее зрелые сценарии сегодня, по его мнению, связаны с разработкой программного обеспечения, клиентским сервисом, аналитикой и внутренними корпоративными процессами. Если же говорить об управленческих процессах, то во многих крупных компаниях они долгое время были ограничены количеством сотрудников, временем на согласование и обработку информации.

Внедряемые ныне агентные системы начинают сокращать этот цикл, давая возможность быстрее реагировать на изменения рынка. Кроме того, можно масштабировать какие-то операции или проекты без пропорционального роста нагрузки на сотрудников. В крупных экосистемах вроде Сбера ИИ уже встроен во внутреннюю технологическую среду. Генеративные модели и агентные системы используются в разработке, аналитике, клиентских сервисах и ряде внутренних процессов.

Так, с помощью AI-инструментов уже создаётся более 50% кода, а экономический эффект от внедрения генеративного ИИ за прошлый год превысил 50 миллиардов рублей. К 2026 году ожидается его рост до 100 миллиардов. Финансовая сфера, по его прогнозу, относится к тем секторам экономики, где быстрее всего будет проявляться эффект от агентных технологий. Другие сектора – это государственные услуги, здравоохранение, промышленность, транспорт и логистика.

Все они характеризуются большим объёмом данных и значительным количеством повторяющихся процессов. Ещё один прогноз: развитие агентного ИИ может усиливать концентрацию рынка вокруг крупнейших платформ. Для работы агентных систем нужна гораздо более сложная инфраструктура, чем для обычных цифровых сервисов. Если традиционное приложение выполняет одну конкретную функцию, то ИИ-агенту необходим доступ к данным, вычислительным ресурсам, корпоративным системам, внешним сервисам и инструментам взаимодействия с пользователе





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