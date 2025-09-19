Автовладельцы могут сохранить «красивые» номера при продаже машины

В России автовладельцы имеют право сохранить или передать «красивые» регистрационные знаки при продаже авто. Эксперт рассказала о механизмах, позволяющих закрепить запоминающиеся номера, и о том, как это сделать.

В России авто владельцы имеют законное право сохранить или передать так называемые «красивые» регистрационные знаки при совершении сделок купли-продажи транспортных средств. Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», авто юрист Екатерина Соловьева подтвердила эту информацию. Существуют несколько правовых механизмов, позволяющих закрепить за собой запоминающиеся номера.

В частности, при реализации автомобиля владелец вправе подать соответствующее заявление о сохранении за собой регистрационных знаков. Данные номера будут храниться под его именем в течение установленного периода – как правило, не превышающего один год, уточнила специалист в комментарии для РИА «Новости». Соловьева также отметила, что официально приобрести исключительно регистрационный знак без транспортного средства невозможно. Согласно нормам российского законодательства, все операции с номерами осуществляются исключительно в рамках процедур купли-продажи или переоформления автомобиля. Юридически предметом сделки выступает непосредственно транспортное средство, а регистрационные знаки переходят к новому собственнику как неотъемлемая часть автомашины. По словам эксперта, такое правило предотвращает нелегальный оборот «престижных» номеров и гарантирует прозрачность совершаемых операций. Для сохранения номеров при продаже автомобиля необходимо заблаговременно обратиться в подразделение ГИБДД с соответствующим заявлением. После процедуры регистрационные знаки закрепляются за владельцем и могут быть повторно использованы при постановке на учет нового транспортного средства в установленный законом срок. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями думских фракций подтвердил отсутствие препятствий для реализации механизма продажи «красивых» автомобильных номеров. Один из участников дискуссии отметил, что организовать торговлю такими номерами возможно через портал «Госуслуги», причем необходимая законодательная база для этого уже создана





