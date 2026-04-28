Автотор запускает новую сварочную линию для производства Jetour и Tenet

На предприятии Автотор начался монтаж автоматизированной линии сварки для производства кроссоверов Jetour T1 и T2, а также расширяется производство автомобилей российской марки Tenet, включая новую модель T4L. Это расширение производственных мощностей направлено на увеличение объемов производства и локализацию автомобильного производства в России.

На предприятии « Автотор » объявлен важный этап развития производственных мощностей – начался монтаж современной автоматизированной линии сварки. Это стратегическое решение направлено на обеспечение полного цикла производства популярных кроссовер ов Jetour T1 и T2, охватывающего все ключевые этапы, от сварки до финальной окраски кузовов.

Реализация данного проекта является логичным продолжением успешного сотрудничества российского предприятия с динамично развивающимся брендом Jetour, которое было официально закреплено соглашением, подписанным в апреле 2024 года. Это соглашение не просто о текущем производстве, а о долгосрочном партнерстве, предусматривающем последовательное наращивание объемов выпускаемой продукции, расширение ассортимента предлагаемых моделей и, что особенно важно, создание полноценных мощностей для организации производства автомобилей по полному технологическому циклу непосредственно на территории России.

Ввод в эксплуатацию новой сварочной линии позволит не только удовлетворить растущий спрос на кроссоверы Jetour, но и укрепит позиции «Автотора» как ключевого игрока на российском автомобильном рынке. Уже в 2025 году предприятие продемонстрировало значительный прогресс в модернизации производства, запустив в работу обновленную сварочную линию. Этот шаг стал отправной точкой для освоения полного цикла сборки целого ряда востребованных моделей, включая кроссоверы Jetour Dashing и X70 Plus, а также автомобили Soueast S06 и S07.

Важно отметить, что внедрение передовых технологий сварки и окраски не только повышает общую надежность и качество выпускаемой продукции, но и способствует увеличению степени локализации производства, что является приоритетной задачей для развития отечественной автомобильной промышленности. Представители «Автотора» подчеркивают, что углубление технологического процесса является ключевым фактором для достижения конкурентоспособности и удовлетворения потребностей российских потребителей.

Проект по установке новой автоматизированной линии сварки – это не просто инвестиция в оборудование, это инвестиция в будущее российского автомобилестроения, в создание новых рабочих мест и в повышение квалификации персонала. Ожидается, что запуск новой линии окажет существенное влияние на экономику региона, стимулируя развитие смежных отраслей и создавая благоприятные условия для инноваций.

«Автотор» стремится стать не только производителем автомобилей, но и центром компетенций в области автомобильного производства, способным разрабатывать и внедрять передовые технологии. В рамках стратегии развития предприятия также планируется расширение сотрудничества с другими автомобильными брендами и локализация производства новых моделей. Это позволит «Автотору» занять лидирующие позиции на российском автомобильном рынке и внести значительный вклад в развитие отечественной экономики. Кроме того, предприятие активно работает над повышением экологической безопасности производства, внедряя современные технологии очистки выбросов и утилизации отходов.

Это свидетельствует о социальной ответственности «Автотора» и его стремлении к устойчивому развитию. Внедрение автоматизированной линии сварки – это еще один шаг на пути к достижению этих целей. Предприятие уверено, что благодаря новым технологиям и квалифицированному персоналу оно сможет производить автомобили, отвечающие самым высоким мировым стандартам качества и безопасности. В перспективе «Автотор» планирует расширить ассортимент выпускаемой продукции, включив в него электромобили и гибридные автомобили, что позволит удовлетворить растущий спрос на экологически чистый транспорт.

Это также будет способствовать снижению выбросов вредных веществ в атмосферу и улучшению экологической обстановки в регионе.

«Автотор» активно сотрудничает с российскими научными организациями и университетами в области разработки новых технологий и подготовки квалифицированных кадров. Это позволяет предприятию оставаться на передовом крае автомобильной промышленности и внедрять инновационные решения. Ввод в эксплуатацию новой сварочной линии – это результат совместной работы специалистов «Автотора» и представителей бренда Jetour, что свидетельствует о высоком уровне партнерства и взаимопонимания. Предприятие уверено, что благодаря этому сотрудничеству оно сможет успешно реализовать все намеченные планы и внести значительный вклад в развитие российской автомобильной промышленности.

Параллельно с расширением производства кроссоверов Jetour, «Автотор» продолжает работу над локализацией производства автомобилей российской марки Tenet. Недавно предприятие приступило к производству новой модели – кроссовера Tenet T4L, который является увеличенной версией популярного Tenet T4. Новинка отличается более габаритными размерами, что обеспечивает повышенный комфорт и простор для пассажиров. Длина Tenet T4L увеличена на 186 миллиметров, высота – почти на 50 миллиметров, а колесная база выросла на 40 миллиметров.

Эти изменения позволяют автомобилю стать более вместительным и удобным для дальних поездок. Производство Tenet T4L является важным шагом в развитии российской автомобильной промышленности и демонстрирует возможности отечественного производства.

«Автотор» планирует расширять модельный ряд Tenet и предлагать российским потребителям широкий выбор автомобилей, отвечающих их потребностям и предпочтениям





