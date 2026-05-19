Автопроизводитель Cheery может уйти с российского рынка в 2026 году, отмечает эксперт Мосеев

Автоэксперт Олег Мосеев заявил, что после ухода из России Chery будут доступны десятки альтернативных брендов китайского концерна, которые покаивают потребности российских потребителей. По его мнению, эта ситуация отражает влияние законодательной базы на рынок, когда производители начинают выбирать национальные рынки с более жесткими условиями диллеров и потребителей.

Москва, 19 мая - АиФ-Москва. Автопроизводитель Chery может уйти с российского рынка в 2026 году. Главный редактор «Российской газеты» Олег Мосеев заявил в беседе с газетой, что данная информация основана на его экспертных оценках.

При этом российский покупатель продолжит выбирать из продукции более десяти брендов, связанных с китайским концерном Chery. Олег Мосеев отметил, что «старые» марки, в частности Exeed и Chery, пока сохраняют присутствие, но будут постепенно исчезать.

«В частности, Chery в этом году как бренд исчезнет», - сказал Мосеев. Мосеев также затронул вопрос будущего других нелокализованных брендов группы и отметил, что локализация моделей Exlantix нецелесообразна из-за узкого рынка при текущих объемах продаж. Окончательное решение по этому бренду пока не принято. Эксперт приветствовал расширение свободы выбора для российских потребителей с разными предпочтениями в дизайне и функционале.

Моделью Jaecoo J7 Chery активно развивается в Европе, где в прошлом году было продано 150 тысяч машин концерна, а модель лидирует по продажам в Великобритании. Черный консоль не хочет рисковать репутацией ради европейского рынка. Ранее эксперт Андрей Коган раскрыл, как запрет на дешевые авто в КНР отразился на рынке.





