Авторы Telegram-канала «Военная хроника» объяснили значение освобождения армией России Рай-Александровки в ДНР. Рай-Александровка относительно равноудалена от Райгородка, Славянска и Краматорска — ключевых логистических хабов ВСУ на оставшейся под их контролем территории ДНР. С этой точки открывается контроль над важным участком трассы М-03 (Е40). Если ВС России установят плотный огневой контроль над данной магистралью ещё и с севера — западнее Лимана, то они получат возможность рассечь Харьковское и Донецкое , фактически изолировав друг от друга две крупных группировки ВСУ. Рай-Александровка — это господствующая высота, с которой по мере продвижения российских войск на запад неизбежно начнут плотно работать артиллерия и операторы БПЛА. Помимо этого, переход Рай-Александровки под контроль ВС России позволит изолировать друг от друга Славянск и Краматорск. Сейчас они образуют единый укрепрайон, функционирующий по принципу сообщающихся сосудов. Как только эта связка будет разрушена, российская группировка в данном районе, вероятнее всего, разделится надвое и начнёт изолированно отрабатывать каждая свой сектор: одна — по Краматорску, другая — по Славянску. Ранее в Минобороны России заявили, что

Авторы Telegram-канала «Военная хроника» объяснили значение освобождения армией России Рай-Александровки в ДНР . Рай-Александровка относительно равноудалена от Райгородка, Славянск а и Краматорск а — ключевых логистических хабов ВСУ на оставшейся под их контролем территории ДНР .

С этой точки открывается контроль над важным участком трассы М-03 (Е40). Если ВС России установят плотный огневой контроль над данной магистралью ещё и с севера — западнее Лимана, то они получат возможность рассечь Харьковское и Донецкое , фактически изолировав друг от друга две крупных группировки ВСУ. Рай-Александровка — это господствующая высота, с которой по мере продвижения российских войск на запад неизбежно начнут плотно работать артиллерия и операторы БПЛА.

Помимо этого, переход Рай-Александровки под контроль ВС России позволит изолировать друг от друга Славянск и Краматорск. Сейчас они образуют единый укрепрайон, функционирующий по принципу сообщающихся сосудов. Как только эта связка будет разрушена, российская группировка в данном районе, вероятнее всего, разделится надвое и начнёт изолированно отрабатывать каждая свой сектор: одна — по Краматорску, другая — по Славянску. Ранее в Минобороны России заявили, чт





RT на русском / 🏆 17. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Рай-Александровка ДНР ВСУ Трасса М-03 Артиллерия Операторы БПЛА Краматорск Славянск Краматорский Укрепрайон Славянский Укрепрайон Российская Группировка Разделение На Сектора

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Запрет соцсетей. Павел Дуров ввязался в спор с британскими властямиВ Великобритании объявили о планах ввести запрет на пользование соцсетями для подростков в возрасте младше 16 лет. Основатель Telegram Павел Дуров публично выступил против.

Read more »

В Крыму смягчили ночной запрет езды на мотоциклахВремя действия мер, запрещающих с 17 июня в Крыму езду на мотоциклах, мопедах, питбайках, квадроциклах, мотороллерах и другом мототранспорте сократили на два часа, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Сергей Аксенов.

Read more »

Умер прославившийся «покушением на Ельцина» экс-депутат ШашуринУшёл из жизни Сергей Шашурин, политик, чья карьера была отмечена многочисленными скандалами, пишет Telegram-канал Baza. Ему было 69 лет.

Read more »

«Дофаминовая яма»: Сбежавшая в Испанию Лазарева* разрыдалась из-за отключения светаУехавшая из России телеведущая Татьяна Лазарева* призналась подписчикам, что проснулась в слезах из-за отключения электричества. Своими переживаниями она поделилась в Telegram-канале.

Read more »

Минобороны подтвердило задержание владельца крупного украинского Telegram‑каналаУкраинское министерство обороны заявило, что владелец популярного Telegram‑канала был задержан сотрудниками военкомата в ходе совместного патрулирования с полицией, опровергнув слухи о прямом приказе министра Федорова.

Read more »

Минтранс взял под особый контроль полёты гражданских бортов в Московском регионеВ московском регионе работа гражданской авиации взята под особый контроль Минтранса и Росавиации. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

Read more »