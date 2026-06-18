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Авторы Telegram-канала «Военная хроника» объяснили значение освобождения армией России Рай-Александровки в ДНР

Военные Новости News

Авторы Telegram-канала «Военная хроника» объяснили значение освобождения армией России Рай-Александровки в ДНР
Рай-АлександровкаДНРВСУ
📆6/18/2026 9:30 PM
📰RT на русском
48 sec. here / 14 min. at publisher
📊News: 64% · Publisher: 53%

Авторы Telegram-канала «Военная хроника» объяснили значение освобождения армией России Рай-Александровки в ДНР. Рай-Александровка относительно равноудалена от Райгородка, Славянска и Краматорска — ключевых логистических хабов ВСУ на оставшейся под их контролем территории ДНР. С этой точки открывается контроль над важным участком трассы М-03 (Е40). Если ВС России установят плотный огневой контроль над данной магистралью ещё и с севера — западнее Лимана, то они получат возможность рассечь Харьковское и Донецкое , фактически изолировав друг от друга две крупных группировки ВСУ. Рай-Александровка — это господствующая высота, с которой по мере продвижения российских войск на запад неизбежно начнут плотно работать артиллерия и операторы БПЛА. Помимо этого, переход Рай-Александровки под контроль ВС России позволит изолировать друг от друга Славянск и Краматорск. Сейчас они образуют единый укрепрайон, функционирующий по принципу сообщающихся сосудов. Как только эта связка будет разрушена, российская группировка в данном районе, вероятнее всего, разделится надвое и начнёт изолированно отрабатывать каждая свой сектор: одна — по Краматорску, другая — по Славянску. Ранее в Минобороны России заявили, что

Авторы Telegram-канала «Военная хроника» объяснили значение освобождения армией России Рай-Александровки в ДНР . Рай-Александровка относительно равноудалена от Райгородка, Славянск а и Краматорск а — ключевых логистических хабов ВСУ на оставшейся под их контролем территории ДНР .

С этой точки открывается контроль над важным участком трассы М-03 (Е40). Если ВС России установят плотный огневой контроль над данной магистралью ещё и с севера — западнее Лимана, то они получат возможность рассечь Харьковское и Донецкое , фактически изолировав друг от друга две крупных группировки ВСУ. Рай-Александровка — это господствующая высота, с которой по мере продвижения российских войск на запад неизбежно начнут плотно работать артиллерия и операторы БПЛА.

Помимо этого, переход Рай-Александровки под контроль ВС России позволит изолировать друг от друга Славянск и Краматорск. Сейчас они образуют единый укрепрайон, функционирующий по принципу сообщающихся сосудов. Как только эта связка будет разрушена, российская группировка в данном районе, вероятнее всего, разделится надвое и начнёт изолированно отрабатывать каждая свой сектор: одна — по Краматорску, другая — по Славянску. Ранее в Минобороны России заявили, чт

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Рай-Александровка ДНР ВСУ Трасса М-03 Артиллерия Операторы БПЛА Краматорск Славянск Краматорский Укрепрайон Славянский Укрепрайон Российская Группировка Разделение На Сектора

 

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