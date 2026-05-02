Автор «Собакистана» покорил «Битву экстрасенсов» поп-культурными отсылками

Виталий Терлецкий , создатель комикса « Собакистан » и игры «Альтушка для скуфа», неожиданно появился на 25-м сезоне телешоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ. Этот автор, известный своими проектами, затрагивающими темы тоталитаризма и поисков любви, привнес в программу уникальный подход, основанный на отсылках к аниме, видеоиграм и кинематографу.

Терлецкий заявил, что его способности связаны с японскими духами ёкаями, которых он встретил во время проживания в Японии и привез в Россию в коробке из-под печенья. Он объяснял, что видит мир через этих духов, которые могут ошибаться и говорить на японском языке, что затрудняет понимание. Сам Терлецкий считает «Битву экстрасенсов» выдающимся культурным феноменом современной России и старался подчеркнуть это своими появлениями в кадре. Участие Терлецкого в шоу стало настоящим культурным событием, вызывая активное обсуждение в сети.

Его образы, вдохновленные персонажами аниме и фильмов, такие как Аратаки Рейген, и использование устаревших гаджетов, например, раскладного телефона Motorola, привлекали внимание зрителей и пользователей социальных сетей. Он использовал для гаданий колоду японской карточной игры, утверждая, что суть гадания заключается не в форме, а в вере и содержании. В одном из эпизодов Терлецкий вызвал на дуэль другого участника, победив его и произнеся знаменитую фразу из аниме «Ты уже мертв».

Для прохождения испытания он использовал яблоки, любимую еду бога смерти Рюка, и заявил о призыве богов смерти с помощью особого ритуала. Зрители отмечали его нестандартный подход и юмор, сравнивая его то с Лайтом Ягами, то с Геной Букиным из ситкома «Счастливы вместе». Несмотря на то, что Терлецкий не дошел до финала, его выступления были наполнены запоминающимися моментами и цитатами из поп-культуры. Он протестовал против несправедливых, по его мнению, решений, и дополнял фразы ведущего цитатами из известных фильмов, таких как «Чужой».

Его выход из шоу сопровождался цитатой из фильма Ридли Скотта: «В космосе никто не услышит твой крик». Терлецкий, кажется, не расстроился из-за выбывания, а воспринял участие в «Битве экстрасенсов» как интересный опыт и возможность продемонстрировать свою креативность и любовь к поп-культуре. Его появление в шоу вызвало широкий резонанс и привлекло внимание к его творчеству, включая комикс «Собакистан», который издательство Терлецкого официально продает в России.

Пост в Reddit, посвященный его образу, собрал значительное количество лайков, что свидетельствует о его популярности и узнаваемости





