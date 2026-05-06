Авиаудары Израиля по Ливану привели к гибели четырех человек
📆5/6/2026 10:37 AM
📰Известия
В результате авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по населенным пунктам в западной части долины Бекаа и на юге Ливан а погибли четыре человека. Об этом 6 мая сообщили в ливан ской службе скорой помощи.

«Вражеские авиаудары по селу Заляя в западном Бекаа и по селу Мейфидун на юге страны привели к гибели четырех человек и ранениям еще нескольких», — рассказал собеседник агентства «РИА Новости». Уточняется, что израильские военные атаковали дом главы муниципалитета Заляя Али Касема Ахмада. В результате обстрела чиновник получил ранения, а его жена и сын погибли. Еще один удар пришелся по селу Мейфидун, расположенному на юге Ливана.

По данным источника, в этом населенном пункте жертвами атаки стали два человека. Тем временем США изучают предложенный Ираном трехэтапный план урегулирования конфликта. ЦАХАЛ в этот же день сообщила, что движение «Хезболла» произвело ракетную атаку по израильским военным, находившимся на юге Ливана. Информация о пострадавших не поступала.

Президент Ливана Джозеф Аун отметил, что Израиль должен полностью прекратить огонь и выполнить соглашение о перемирии, прежде чем переходить к переговорам о мире. Он добавил, что все страны Евросоюза и арабские государства поддержали вариант с переговорами, и среди ливанского народа, особенно на юге, существует консенсус о необходимости прекращения конфликта. В ответ на эскалацию напряженности в регионе, международные организации призывают к сдержанности и дипломатическому решению конфликта. Однако, ситуация остается напряженной, и обе стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

В то же время, ливанские власти обратились к международному сообществу с просьбой оказать давление на Израиль для прекращения военных действий. В своем заявлении министр иностранных дел Ливана Абдельлатиф Руани подчеркнул, что продолжение агрессии со стороны Израиля угрожает стабильности в регионе и может привести к дальнейшей эскалации конфликта. В ответ на это, Израиль заявил, что его действия направлены на защиту гражданского населения и предотвращение угроз со стороны «Хезболлы».

В то же время, международные посредники продолжают искать пути деэскалации конфликта и организации переговоров между сторонами. Однако, пока что достичь соглашения не удается, и ситуация остается крайне напряженной

