Авиакомпании могут столкнуться с дефицитом авиатоплива из-за продолжающегося Ближнего Восточного конфликта
📆5/8/2026 11:27 PM
📰Известия
Согласно документу Еврокомиссии, если конфликт продолжается, может возникнуть дефицит авиатоплива, что может привести к перебоям в поставках, включая задержки, отмены рейсов, увеличение времени в пути и повышение цен для пассажиров. Кроме того, комиссия приняла меры государственной поддержки для остальных видов транспорта, пострадавших от высоких цен на дизельное топливо.

В Еврокомиссии (ЕК) прогнозируют дефицит авиатоплива при условии продолжения ближневосточного конфликта. Об этом 8 мая свидетельствует документ, опубликованный на сайте ЕК.

"Если конфликт продолжится, могут возникнуть перебои в поставках, особенно авиационного топлива. Путешественники могут столкнуться с перебоями, включая задержки, отмены рейсов, увеличение времени в пути и повышение цен", — говорится в тексте. В документе указывается, что сейчас представителями авиационной отрасли рассматривается возможность использования топлива марки Jet A вместо привычного для Европы Jet A-1, а в ЕК думают над послаблениями для авиакомпаний, согласно которым им разрешат не следовать правилу о заправке 90% топлива в аэропортах Евросоюза (ЕС).

Кроме того, для остальных видов транспорта, которые пострадали от высоких цен на дизельное топливо, комиссией были приняты временные меры государственной поддержки. Бочки доступа: капвложения в мировую нефтедобычу потребуют дополнительных $300 млрд на пять лет Каким странам придется вложиться в восстановление отрасли после войны на Ближнем Востоке и при чем тут цены на топливо Газета The Guardian 16 апреля сообщила, что запасов авиационного топлива в Европе может хватить примерно на шесть недель, после чего на фоне конфликта с Ираном возможны отмены авиарейсов.

Газета Financial Times (FT) 7 мая сообщила, что авиакомпании, которые отменяют рейсы из-за роста цен на топливо, обязаны выплачивать пассажирам компенсации. Комиссар ЕС по транспорту Анпостолос Цицикотас заявил, что отмены рейсов из-за роста цен на топливо не считаются чрезвычайными обстоятельствами, а это значит, что авиакомпании по-прежнему обязаны компенсировать пассажирам убытки

