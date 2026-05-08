Авиакомпании могут столкнуться с дефицитом авиатоплива из-за продолжающегося Ближнего Восточного конфликта

Согласно документу Еврокомиссии, если конфликт продолжается, может возникнуть дефицит авиатоплива, что может привести к перебоям в поставках, включая задержки, отмены рейсов, увеличение времени в пути и повышение цен для пассажиров. Кроме того, комиссия приняла меры государственной поддержки для остальных видов транспорта, пострадавших от высоких цен на дизельное топливо.

В Еврокомиссии (ЕК) прогнозируют дефицит авиатоплива при условии продолжения ближневосточного конфликта. Об этом 8 мая свидетельствует документ, опубликованный на сайте ЕК.

"Если конфликт продолжится, могут возникнуть перебои в поставках, особенно авиационного топлива. Путешественники могут столкнуться с перебоями, включая задержки, отмены рейсов, увеличение времени в пути и повышение цен", — говорится в тексте. В документе указывается, что сейчас представителями авиационной отрасли рассматривается возможность использования топлива марки Jet A вместо привычного для Европы Jet A-1, а в ЕК думают над послаблениями для авиакомпаний, согласно которым им разрешат не следовать правилу о заправке 90% топлива в аэропортах Евросоюза (ЕС).

Кроме того, для остальных видов транспорта, которые пострадали от высоких цен на дизельное топливо, комиссией были приняты временные меры государственной поддержки. Бочки доступа: капвложения в мировую нефтедобычу потребуют дополнительных $300 млрд на пять лет Каким странам придется вложиться в восстановление отрасли после войны на Ближнем Востоке и при чем тут цены на топливо Газета The Guardian 16 апреля сообщила, что запасов авиационного топлива в Европе может хватить примерно на шесть недель, после чего на фоне конфликта с Ираном возможны отмены авиарейсов.

Газета Financial Times (FT) 7 мая сообщила, что авиакомпании, которые отменяют рейсы из-за роста цен на топливо, обязаны выплачивать пассажирам компенсации. Комиссар ЕС по транспорту Анпостолос Цицикотас заявил, что отмены рейсов из-за роста цен на топливо не считаются чрезвычайными обстоятельствами, а это значит, что авиакомпании по-прежнему обязаны компенсировать пассажирам убытки





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Еврокомиссия Дефицит Авиатоплива Ближневосточный Конфликт Поставка Авиационного Топлива Перебои В Доставке Задержки Рейсов Откидывание Рейсов Взаимодействие С Ираном Повышение Цен Сбои В Поставках Мероприятия По Обработке Топлива Территориальная Нехватка Топлива Сосуды Для Нефтедобычи Авиакомпании Заправка Топлива В ЕС Авиаленты Торговые Цены На Топливо

United States Latest News, United States Headlines