Авиационная отрасль на грани кризиса: дефицит топлива и геополитическая нестабильность угрожают глобальным перевозкам

📆4/19/2026 1:52 AM
📰dw_russian
162 sec. here / 14 min. at publisher
Мировую авиационную отрасль охватил кризис, вызванный дефицитом топлива в Европе и геополитической напряженностью на Ближнем Востоке. Авиакомпании вынуждены сокращать рейсы, что влечет за собой экономические потери и создает угрозу для глобальных перевозок. Одновременно с этим, забастовки и международные конфликты усугубляют ситуацию, ставя под вопрос стабильность сектора.

Ситуация в мировой авиатранспортной отрасли ухудшается, ставя под угрозу экономические перспективы и стабильность международных перевозок. По данным аналитической компании Cirium Ltd., глобальная пропускная способность авиакомпаний в мае текущего года сократится примерно на 3%, что является значительным отклонением от ранее прогнозируемого роста на 4-6% в 2026 году.

Это явление, как сообщает Bloomberg, становится следствием целого комплекса факторов, среди которых первостепенное значение имеет дефицит авиационного топлива в Европе. Запасов керосина в европейских аэропортах хватит примерно на шесть недель, что вынуждает авиаперевозчиков идти на крайние меры для оптимизации своих операций и минимизации потерь. Крупнейшие авиакомпании уже начали прибегать к сокращению своих расписаний, чтобы справиться с топливным кризисом. Так, нидерландская авиакомпания KLM объявила об отмене 80 рейсов туда и обратно из амстердамского аэропорта Схипхол в мае. Это решение ставит KLM в один ряд с такими гигантами отрасли, как американская United Airlines и немецкая Lufthansa, которые также вынуждены сокращать маршруты по соображениям рентабельности и доступности топлива, как указывает Bloomberg. Федеральное объединение немецкой авиационной отрасли (BDL) не осталось в стороне, потребовав незамедлительных мер, предпочтительно скоординированных на уровне Европейского союза. По оценкам BDL, нехватка керосина на первом этапе приведет к временной приостановке менее загруженных коротких маршрутов и ускоренному выводу из эксплуатации старых, более топливоемких воздушных судов. Ограничение авиасообщения, безусловно, нанесет немецкой и европейской экономике значительный ущерб, подчеркнули представители BDL, указывая на потенциальные долгосрочные последствия для торговых связей и мобильности населения. Однако, проблемы в авиации являются лишь одним из симптомов более широкого геополитического и экономического напряжения. На Ближнем Востоке сохраняется хрупкое перемирие между США и Ираном, а Тегеран обещает разблокировать Ормузский пролив. Несмотря на это, конфликт между США и Ираном, а также напряженные отношения с Израилем, уже оказывают ощутимое экономическое воздействие на весь мир. Высокие цены на нефть сохраняются, оказывая давление на мировую экономику. Вопрос о том, удастся ли Вашингтону и Тегерану сохранить достигнутое перемирие, остается открытым. Неопределенность относительно роли Китая в этом конфликте и того, как растущее напряжение на Ближнем Востоке скажется на России и ходе войны в Украине, добавляет сложности в и без того непростую мировую обстановку. Параллельно с этим, в Германии продолжаются забастовки пилотов и бортпроводников авиакомпании Lufthansa и ее дочерних предприятий, вызванные конфликтом вокруг условий труда. Сотни рейсов были отменены, большинство из них – в крупнейших аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена. Эти внутренние трудовые споры, накладываясь на внешние кризисы, создают дополнительную нестабильность для европейского авиационного сектора. На фоне этих событий, также сообщается о других инцидентах: глава Ханау обратился к спецслужбам ФРГ из-за угроз со стороны России городу, а Россия, по сообщениям, запустила ночью по Украине более 200 ударных беспилотников. Иран, в свою очередь, заявил о 3,5 тысячах погибших в результате атак со стороны США и Израиля, что еще больше обостряет региональную напряженность. Все эти события, связанные с авиационным кризисом, геополитической нестабильностью и конфликтами, формируют сложную картину, требующую пристального внимания и скоординированных международных усилий для стабилизации ситуации

