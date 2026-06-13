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Авиаудары ВС РФ по пунктам дислокации бригад ВСУ в Краматорском районе

Военные Операции News

Авиаудары ВС РФ по пунктам дислокации бригад ВСУ в Краматорском районе
РоссияУкраинаКраматорск
📆6/13/2026 2:19 PM
📰РИА Новости
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В результате разведывательных мероприятий ВС РФ обнаружили и поразили авиабомбами пункты временной дислокации трех бригад Вооруженных сил Украины в Краматорском районе ДНР. Бомбардировки проводились с применением ФАБ-250-270, ФАБ-500 и ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции. Поражение целей подтверждено данными объективного контроля.

ВС РФ поразили пункты дислокации трех бригад ВСУ в Краматорск ом районе. По обнаруженным объектам были нанесены авиаудар ы с применением авиабомб ФАБ -250-270, ФАБ -500 и ФАБ -3000. ВС РФ обнаружили пункты временной дислокации трех бригад ВСУ в Краматорск ом районе ДНР и поразили их авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

В результате скоординированных разведывательных мероприятий были обнаружены пункты временной дислокации 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Рай-Александровка, 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Щурово и 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе города Лиман. После этого командование приняло решение о нанесении авиационных ударов. В результате авиаударов пункты временной дислокации противника были поражены, что было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени

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РИА Новости /  🏆 16. in RU

Россия Украина Краматорск Авиаудар ФАБ ВС РФ ВСУ ДНР Разведка

 

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