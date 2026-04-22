Авангард перед полуфиналом Кубка Гагарина: планы развития, итоги серии с ЦСКА и взгляд на реформы лиги

📆4/22/2026 7:44 AM
Генеральный менеджер Авангарда Алексей Сопин подвел итоги серии против ЦСКА, обсудил проблемы формата Кубка Гагарина и раскрыл стратегию развития клубной вертикали, включая молодежные команды системы.

Омский Авангард совершил мощный рывок, впервые за последние три года пробившись в полуфинальную стадию Кубка Гагарина. Впереди у омского клуба серьезное испытание — противостояние с ярославским Локомотивом.

Накануне решающих матчей руководство команды провело открытую тренировку, в ходе которой генеральный менеджер Авангарда Алексей Сопин детально проанализировал итоги триумфальной серии против московского ЦСКА и поделился планами на будущее развитие всей клубной структуры, включая молодежные и фарм-клубы. Алексей Сопин признался, что быстрый исход серии с армейцами стал для клуба определенной неожиданностью, хотя команда была готова к тяжелому сопротивлению. По словам функционера, победа над таким опытным соперником, как ЦСКА, является важным показателем качества работы тренерского штаба и всей организации в целом. Непростой путь Авангарда в текущем плей-офф вызывает много дискуссий о целесообразности перекрестной системы, которая была введена для борьбы с гегемонией столичных клубов. Сопин подчеркнул, что идеальной формулы пока не существует, так как лига находится в поиске наиболее справедливого формата, учитывающего как спортивный принцип, так и сложную логистику перелетов по стране. Несмотря на то, что Авангард набрал больше очков в регулярном чемпионате, чем Локомотив, омичам предстоит начать серию на выезде. Таков действующий регламент, который ставит победителей конференций в более привилегированное положение. Генеральный менеджер отметил, что клуб был готов к такому сценарию еще до окончания регулярного сезона и теперь сосредоточен исключительно на подготовке к играм в Ярославле. Вопрос продления контрактов с ключевыми игроками, такими как Джованни Фьоре, остается на повестке дня, однако сейчас все мысли команды направлены на кубковые баталии. Важной частью стратегии развития Авангарда остается работа с подрастающим поколением. Алексей Сопин подробно остановился на успехах Омских Крыльев и Омских Ястребов. Несмотря на то, что в текущем сезоне фарм-клубам не удалось завоевать медали, работа тренерского штаба Виталия Черночуба по обкатке молодых талантов 2007-2008 годов рождения получила высокую оценку. Клуб планирует изменить формат комплектования Омских Крыльев, чтобы создать более плавный переход для игроков из молодежной лиги в систему профессионального хоккея. Ставка на развитие собственной молодежи должна принести плоды уже в ближайшие годы, когда повзрослевшие таланты смогут усилить основную команду. Впереди у руководства Авангарда множество встреч, посвященных оценке проделанной работы и определению векторов развития на будущий сезон, но прямо сейчас вся концентрация направлена на предстоящую битву за выход в финал Кубка Гагарина, которая обещает стать одним из самых захватывающих событий текущего хоккейного года. Атмосфера в коллективе боевая, игроки полны решимости продолжать борьбу и радовать болельщиков качественным хоккеем

