Авангард в шаге от полуфинала: Окулов приносит победу над ЦСКА в овертайме

Авангард одержал важную победу над ЦСКА в третьем матче серии плей-офф КХЛ, выйдя вперед 3-0. Окулов, бывший игрок ЦСКА, забил победный гол в овертайме, приблизив Авангард к полуфиналу Кубка Гагарина.

Старт серии второго раунда плей-офф КХЛ сезона 2025/2026 между Авангард ом и ЦСКА прошел по сценарию, который был написан омской командой. Ястребы уверенно начали противостояние, одержав две победы на домашнем льду (3:0 и 3:2), что обеспечило им преимущество 2-0 в серии. Москвичи, вернувшись на родную площадку, стремились переломить ход четвертьфинальной баталии.

Тренерский штаб ЦСКА, осознавая важность момента, впервые в текущем плей-офф решился задействовать Дениса Зернова, ранее выступавшего за Авангард. Зернов, получивший неприятную травму в конце регулярного чемпионата, пропустил значительную часть первого раунда. Откладывать его возвращение было рискованно, ведь еще одно поражение ставило армейцев на грань вылета из плей-офф. Форвард, восстановившись после травмы, заменил Виталия Абрамова в третьей игре серии, заняв место в тройке с Прохором Полтаповым и Максимом Соркиным. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин сделал ставку на Зернова в этой стабильной атакующей тройке, которая долгое время была одним из ключевых элементов нападения армейцев. Однако, в текущем плей-офф Абрамов не оправдал ожиданий. На его счету лишь один гол и одна результативная передача, в то время как от него ожидали большего. В первом раунде против СКА Соркин и Полтапов показали хорошую игру, а Абрамов чаще оставался в тени. Во втором раунде ситуация усугубилась, что привело к его переходу в запас. В то же время, руководство ЦСКА решило не менять основного вратаря. 23-летний Дмитрий Гамзин продолжил защищать ворота, тогда как более опытный Александр Самонов остался в запасе. В составе Авангарда изменений не произошло по сравнению со второй игрой серии. Защитник Семён Чистяков, получивший травму в первом матче, по-прежнему вне заявки. Начало третьей встречи ознаменовалось быстрым голом в ворота гостей. Армейцам удалось открыть счет, чего им не удавалось сделать в Омске. Иван Дроздов сделал наброс на пятак, Павел Карнаухов подставил клюшку и переправил шайбу в цель, выведя ЦСКА вперед – 1:0. На протяжении большей части стартового периода игра у Авангарда не складывалась. К 16-й минуте гости нанесли всего два броска в створ ворот, но первая же мощная атака ястребов завершилась успехом. Омичи заперли соперника в зоне, Артём Блажиевский бросил от синей линии, Джованни Фьоре оказался первым на отскоке и добил шайбу в сетку, сравняв счет – 1:1. Майкл Маклауд стал вторым ассистентом в голевой атаке Авангарда. Тройка Маклауда оказывала серьезное давление на оборону ЦСКА на протяжении всей серии, и после переезда в Москву ситуация не изменилась. Во втором периоде сочетание канадского форварда организовало еще один гол Авангарда. Михаил Гуляев получил пас от Маклауда в центре зоны и мощно зарядил в верхний угол ворот – 1:2. Результативная серия Окулова, проводящего выдающийся плей-офф, достигла пяти матчей. В серии с ЦСКА на счету бывшего форварда армейцев уже 5 (3+2) очков. Армейцам требовалось отыгрываться, и они сделали это, играя в формате «четыре на четыре». Хозяева заперли соперника в зоне, Прохор Полтапов от борта перевел шайбу в центр, Джереми Рой обработал ее и бросил под перекладину – 2:2. Гол канадского защитника стал последним в основное время. В третьем периоде ЦСКА смотрелся активнее соперника, который потерял Александра Волкова, одного из лидеров атаки Авангарда. Волков перестал выходить на лед после одного сыгранного отрезка во втором периоде. В заключительной двадцатиминутке хозяева перебросали гостей (13:7), но не смогли реализовать игровое преимущество. Судьба напряженной встречи решилась в овертайме. В начале дополнительного времени подопечные Ги Буше получили большинство после удаления Полтапова, но не смогли им воспользоваться. Гости же, играя в равных составах, добились своего. Злым гением для ЦСКА снова стал Окулов, от услуг которого москвичи отказались в прошлом сезоне. Гуляев нанес бросок, добил отскок и отдал пас на пятак, где Окулов переправил шайбу в ворота Гамзина, забив победный гол за четыре с половиной минуты до конца овертайма. Авангард одержал третью победу в серии, оказавшись в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Еще один шаг к Играм. Российские волейболистки одержали вторую победу в квалификации ОИЕще один шаг к Играм. Российские волейболистки одержали вторую победу в квалификации ОИ:

Read more »

Российские волейболисты победили мексиканцев в первом матче олимпийского отбораРоссийские волейболисты победили мексиканцев в первом матче олимпийского отбора:

Read more »

Российские волейболистки обыграли сборную Словакии в последнем матче группового этапа ЧЕРоссийские волейболистки обыграли сборную Словакии в последнем матче группового этапа ЧЕ:

Read more »

Российские волейболисты вышли в 1/4 финала чемпионата ЕвропыВ первой стадии плей-офф россияне обыграли команду Греции со счетом 3-0

Read more »

Российские волейболистки победили американок и вышли в плей-офф олимпийского турнираРоссийские волейболистки победили американок и вышли в плей-офф олимпийского турнира. Встреча завершилась со счетом 3-0: Токио2020 Tokyo2020

Read more »

Смертельное оружие «Далласа», злой Лука и Гобер как козел отпущения. Чем запомнилась шестая неделя плей-офф НБАПредсказуемые 3-0 и неожиданные 3-0.

Read more »