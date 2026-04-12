Head Topics

Хоккей News

Авангард в шаге от полуфинала: Окулов приносит победу над ЦСКА в овертайме
📆4/12/2026 5:42 PM
📰championat
187 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 99% · Publisher: 51%

Авангард одержал важную победу над ЦСКА в третьем матче серии плей-офф КХЛ, выйдя вперед 3-0. Окулов, бывший игрок ЦСКА, забил победный гол в овертайме, приблизив Авангард к полуфиналу Кубка Гагарина.

Старт серии второго раунда плей-офф КХЛ сезона 2025/2026 между Авангард ом и ЦСКА прошел по сценарию, который был написан омской командой. Ястребы уверенно начали противостояние, одержав две победы на домашнем льду (3:0 и 3:2), что обеспечило им преимущество 2-0 в серии. Москвичи, вернувшись на родную площадку, стремились переломить ход четвертьфинальной баталии.

Тренерский штаб ЦСКА, осознавая важность момента, впервые в текущем плей-офф решился задействовать Дениса Зернова, ранее выступавшего за Авангард. Зернов, получивший неприятную травму в конце регулярного чемпионата, пропустил значительную часть первого раунда. Откладывать его возвращение было рискованно, ведь еще одно поражение ставило армейцев на грань вылета из плей-офф. Форвард, восстановившись после травмы, заменил Виталия Абрамова в третьей игре серии, заняв место в тройке с Прохором Полтаповым и Максимом Соркиным. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин сделал ставку на Зернова в этой стабильной атакующей тройке, которая долгое время была одним из ключевых элементов нападения армейцев. Однако, в текущем плей-офф Абрамов не оправдал ожиданий. На его счету лишь один гол и одна результативная передача, в то время как от него ожидали большего. В первом раунде против СКА Соркин и Полтапов показали хорошую игру, а Абрамов чаще оставался в тени. Во втором раунде ситуация усугубилась, что привело к его переходу в запас. В то же время, руководство ЦСКА решило не менять основного вратаря. 23-летний Дмитрий Гамзин продолжил защищать ворота, тогда как более опытный Александр Самонов остался в запасе. В составе Авангарда изменений не произошло по сравнению со второй игрой серии. Защитник Семён Чистяков, получивший травму в первом матче, по-прежнему вне заявки. Начало третьей встречи ознаменовалось быстрым голом в ворота гостей. Армейцам удалось открыть счет, чего им не удавалось сделать в Омске. Иван Дроздов сделал наброс на пятак, Павел Карнаухов подставил клюшку и переправил шайбу в цель, выведя ЦСКА вперед – 1:0. На протяжении большей части стартового периода игра у Авангарда не складывалась. К 16-й минуте гости нанесли всего два броска в створ ворот, но первая же мощная атака ястребов завершилась успехом. Омичи заперли соперника в зоне, Артём Блажиевский бросил от синей линии, Джованни Фьоре оказался первым на отскоке и добил шайбу в сетку, сравняв счет – 1:1. Майкл Маклауд стал вторым ассистентом в голевой атаке Авангарда. Тройка Маклауда оказывала серьезное давление на оборону ЦСКА на протяжении всей серии, и после переезда в Москву ситуация не изменилась. Во втором периоде сочетание канадского форварда организовало еще один гол Авангарда. Михаил Гуляев получил пас от Маклауда в центре зоны и мощно зарядил в верхний угол ворот – 1:2. Результативная серия Окулова, проводящего выдающийся плей-офф, достигла пяти матчей. В серии с ЦСКА на счету бывшего форварда армейцев уже 5 (3+2) очков. Армейцам требовалось отыгрываться, и они сделали это, играя в формате «четыре на четыре». Хозяева заперли соперника в зоне, Прохор Полтапов от борта перевел шайбу в центр, Джереми Рой обработал ее и бросил под перекладину – 2:2. Гол канадского защитника стал последним в основное время. В третьем периоде ЦСКА смотрелся активнее соперника, который потерял Александра Волкова, одного из лидеров атаки Авангарда. Волков перестал выходить на лед после одного сыгранного отрезка во втором периоде. В заключительной двадцатиминутке хозяева перебросали гостей (13:7), но не смогли реализовать игровое преимущество. Судьба напряженной встречи решилась в овертайме. В начале дополнительного времени подопечные Ги Буше получили большинство после удаления Полтапова, но не смогли им воспользоваться. Гости же, играя в равных составах, добились своего. Злым гением для ЦСКА снова стал Окулов, от услуг которого москвичи отказались в прошлом сезоне. Гуляев нанес бросок, добил отскок и отдал пас на пятак, где Окулов переправил шайбу в ворота Гамзина, забив победный гол за четыре с половиной минуты до конца овертайма. Авангард одержал третью победу в серии, оказавшись в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

championat /  🏆 29. in RU

КХЛ Плей-Офф Авангард ЦСКА Окулов Хоккей

 

United States Latest News, United States Headlines

Render Time: 2026-04-13 07:31:47