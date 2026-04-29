Авария на железной дороге в Испании произошла из-за неисправности рельса

В январе в Испании произошло серьезное железнодорожное происшествие, причиной которого стала неисправность рельса. В результате аварии пострадали 152 человека. Власти Испании выплатили компенсации пострадавшим и объявили трехдневный национальный траур. В России также произошла трагедия на переезде в Ленинградской области, где столкнулись автобус и поезд.

В январе в Испании произошло серьезное железнодорожное происшествие, причиной которого стала неисправность рельса. Об этом 28 апреля сообщила испанская газета Mundo. Согласно публикации, сход поезда с рельсов и последующая авария произошли из-за повреждения железнодорожного пути.

В материале подчеркивается, что выводы носят предварительный характер, и окончательный отчет еще не составлен. В ходе дальнейшего расследования могут появиться новые данные, которые изменят текущие гипотезы о причинах катастрофы. В то же время в России на переезде в Ленинградской области произошла трагедия: автобус столкнулся с поездом. По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги, в результате ДТП погиб один человек, еще 16 пострадали.

Ранее, 27 января, агентство Reuters сообщило, что власти Испании выплатят $24 млн в качестве компенсации жертвам крушения высокоскоростного поезда. Кроме того, пострадавшим пассажирам будут выплачены компенсации в размере от $2,8 тыс. до $100 тыс. в зависимости от степени тяжести полученных ранений. В испанской провинции Кордова 18 января столкнулись и сошли с рельсов два поезда, следовавшие из южного города Малаги в Мадрид и обратно. В результате этого инцидента пострадало 152 человека.

Власти Испании 19 января объявили трехдневный национальный траур и пообещали провести прозрачное расследование причин катастрофы. Расследование продолжается, и эксперты изучают все возможные причины аварии, включая технические неисправности, человеческий фактор и возможные нарушения правил эксплуатации железнодорожного транспорта. В Испании подобные инциденты вызывают широкий общественный резонанс, и власти делают все возможное для предотвращения подобных ситуаций в будущем. В России также уделяется большое внимание безопасности железнодорожного транспорта, и после каждого инцидента проводятся тщательные проверки и принимаются меры для повышения уровня безопасности





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Авария Железнодорожный Транспорт Испания Компенсации Расследование

United States Latest News, United States Headlines

