Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Абу Биляль аль-Майнуки был уничтожен ВС США совместно с ВС Нигерии.

Москва, 16 мая - АиФ-Москва. Второй по значимости главарь в иерархии террористической группировки «Исламское государство» Абу Биляль аль-Майнуки, о ликвидации которого в Африке сообщил американский лидер Дональд Трамп, был уничтожен Вооруженными силами Нигерии еще в начале 2024 года.

Об этом пишет нигерийское издание Daily Trust со ссылкой на бывшего официального представителя Минобороны страны Эдуарда Бубу. Он заявил о нейтрализации аль-Майнуки 21 февраля 2024 года во время выступления перед журналистами в штаб-квартире Минобороны Нигерии в Абудже. Главарь ИГИЛ был известен как Абубакар Майнок. Он входил в состав группы боевиков, которые орудовали в районе леса Бирнин Г wari в штате Кадуна и шоссе Абуджа - Кадуна. Аль-Майнуки был ликвидирован вместе с еще примерно 50 террористами





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Абу Биляль Аль-Майнуки Desfiliatraust.Com Чныхтаниетеррористическогооба ИГИЛ Ракетнаследникий Питергоде Блокадзаконамиколонииминиконадияюжнийкавказ Россия Запрещеннаявроссиитеррористическаяорганизация Африка Русскийвольныйсоюз Группировкаигилтрейдс Vagnuvraskomnuevlife Поддержаниеирасскажинаммутимноввечийพล НАЛИ ТО

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

86-летняя Светлана Светличная: биография, творческий путь и трагическая судьбаLife.ru рассказывает о жизни и творчестве легендарной звезды советского кино, которая ушла из жизни в 2024 году, несмотря на 86 лет.

Read more »

Названы проблемы китайского лифтбека ZeekrЭлектрокар Zeekr 001 в 2023-2024 годах был абсолютным лидером сегмента на российском рынке. За два года было реализовано почти пять тысяч машин (без нескольких единиц)

Read more »

Российский боец восемь месяцев в одиночку удерживал позицию в зоне СВОRussian soldier with the nickname 'Shurik' held a position alone for eight months in the area of the Special Military Operation (SVO) in Ukraine and survived 64 drone strikes with the type 'Babka-Yaga'. He had to drink rainwater and communicate with his wife through radio. The soldier also had to stay in hiding for several days to avoid being detected by the enemy. He joined the military in 2022 and received a new contract in 2024.

Read more »

Матч «Ростов» — «Зенит»: вспоминая 2024 годВ позапрошлом сезоне именно игра с ростовчанами стала для петербуржцев «золотой».

Read more »

Оливер Бермэн: «В «Ф-2» было физически легче, чем в «Ф-1». Шея даже не имела значения»Пилот «Хааса» поделился ощущениями от первой гонки в «Формуле-1», которую провел на Гран-при Саудовской Аравии в 2024-м.

Read more »

Энтони Эдвардс о целях на лето: «Еще не думал, не ожидал, что отправлюсь домой так рано»Перед сезоном-2024/25 защитник Энтони Эдвардс серьезно поработал над трехочковыми бросками, увеличив количество дальних попаданий с 2,4 до 4,1 в среднем.

Read more »