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Аббосбек Файзуллаев забил первый гол сборной Узбекистана в истории чемпионатов мира

Спорт News

Аббосбек Файзуллаев забил первый гол сборной Узбекистана в истории чемпионатов мира
УзбекистанЧемпионат МираАббосбек Файзуллаев
📆6/18/2026 3:31 AM
📰lifenews_ru
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Сборная Узбекистана впервые в своей истории пробилась на чемпионат мира и стала первой командой из Центральной Азии на мундиале

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бывший игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев забил первый гол сборной Узбекистан а в истории чемпионатов мира 22-летний форвард ныне выступающий за турецкий Истанбул Башакшехир отличился на 61-й минуте На момент публикации счёт в матче 1:1 Первый гол забил защитник английского Кристал Пэлас Даниэль Муньос Узбекистан и Колумбия выступают в группе K Ранее Португалия и ДР Конго которые также представлены в этом квартере завершили свой матч вничью 1:1 В следующем туре Узбекистан сыграет с Португалией а Колумбия с ДРК Игры пройдут 23 и 24 июня соответственно Сборная Узбекистан а впервые в своей истории пробилась на чемпионат мира став первой командой из Центральной Азии на мундиале Квалификация на ЧМ-2026 стала долгожданным успехом после семи неудачных попыток причем команда завоевала путёвку заняв второе место в группе азиатского отбора и уступив лишь Ирану В финальном турнире Белые волки под руководством итальянского специалиста Фабио Каннаваро выступают в группе K где их соперниками являются сборные Португалии Колумбии и ДР Конго В составе команды выделяются звездный защитник Манчестер Сити Абдукодир Хусанов и капитан Элдор Шомуродов который является лучшим бомбардиром в истории сборно.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бывший игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев забил первый гол сборной Узбекистана в истории чемпионатов мира 22-летний форвард ныне выступающий за турецкий Истанбул Башакшехир отличился на 61-й минуте На момент публикации счёт в матче 1:1 Первый гол забил защитник английского Кристал Пэлас Даниэль Муньос Узбекистан и Колумбия выступают в группе K Ранее Португалия и ДР Конго которые также представлены в этом квартере завершили свой матч вничью 1:1 В следующем туре Узбекистан сыграет с Португалией а Колумбия с ДРК Игры пройдут 23 и 24 июня соответственно Сборная Узбекистана впервые в своей истории пробилась на чемпионат мира став первой командой из Центральной Азии на мундиале Квалификация на ЧМ-2026 стала долгожданным успехом после семи неудачных попыток причем команда завоевала путёвку заняв второе место в группе азиатского отбора и уступив лишь Ирану В финальном турнире Белые волки под руководством итальянского специалиста Фабио Каннаваро выступают в группе K где их соперниками являются сборные Португалии Колумбии и ДР Конго В составе команды выделяются звездный защитник Манчестер Сити Абдукодир Хусанов и капитан Элдор Шомуродов который является лучшим бомбардиром в истории сборно

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Узбекистан Чемпионат Мира Аббосбек Файзуллаев Футбол

 

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